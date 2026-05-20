Семь лет у власти: уровень доверия к Зеленскому остается высоким

Владимир Зеленский.

Политтехнолог Ярослав Макитра заявил, что уровень доверия к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому остается высоким, несмотря на критику власти. В частности, речь идет об около 60%. Глава государства находится у власти уже семь лет и за это время он столкнулся с беспрецедентными вызовами — от пандемии коронавируса до полномасштабной российской агрессии против Украины.

Ярослав Макитра сказал в эфире Ранок.LIVE.

Доверие к Зеленскому

"Зеленский попал в целую очередь исторических вызовов, исторических кризисов, это факт. И знаете, многие политики, конечно, кто не во власти, будут критиковать власть. Это нормальная практика, демократическая", — отметил Макитра.

По его словам, несмотря на критику власти у Зеленского остается высокий уровень доверия — около 60%.

В то же время политтехнолог подчеркивает, что результат в 73% во втором туре выборов 2019 года не стоит воспринимать исключительно как уровень доверия к Зеленскому, ведь значительная часть избирателей голосовала скорее против Петра Порошенко.

Кроме того, он отметил, что в случае проведения выборов сейчас Владимир Зеленский, вероятно, имел бы как минимум не меньший уровень поддержки, чем в первом туре 2019 года, когда он получил более 30% голосов.

В последние годы у украинского лидера были как резкие подъемы, так и заметные падения.

А после заметного спада зимой готовность украинцев выдерживать войну столько, сколько потребуется, не снизилась еще больше, однако и не восстановилась до уровня начала года. В марте 2026 года 54% опрошенных ответили "да", тогда как в конце января этот показатель составлял 65%.