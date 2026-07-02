Потужні магнітні бурі в липні: прогноз на кілька діб

Вплив сонячних спалахів на самопочуття. Фото: колаж ілюстративний Новини.LIVE

Британська геологічна служба зафіксувала три спалахи на Сонці, спрямовані на нашу планету. Перші два удари вже спричинили магнітні бурі, а третій очікується 3 липня, що подовжить період помірної геомагнітної активності.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані Британської геологічної служби.

Прогноз магнітних бур на 2 та 3 липня

Згідно з даними Британської геологічної служби, Сонце видало три потужні імпульси, вектор яких був спрямований безпосередньо на планету. Перший спалах досяг земної атмосфери 30 червня, другий 1 липня, а наслідків третього, що виник також 30 червня, варто чекати 3 липня. Через таку активність метеозалежні люди відчуватимуть на собі наслідки магнітних бур.

Прогноз магнітних бур з 2 липня до 5 липня. Фото: скришот

Найвідчутніше магнітна буря проявить себе 3 липня у районі з 03:00 до 06:00 години ранку. Потім вона піде на спад і набере обертів ближче до закінчення доби. Звечора 3 липня і до ранку 4 липня магнітна буря знову почне впливати на Землю.

Типовими симптомами в такі періоди стають безсоння, головний біль, перепади артеріального тиску, загальна слабкість та підвищена дратівливість. Медики наголошують, що особливу увагу власному здоров'ю мають приділити особи із серцево-судинними патологіями.

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Щоб мінімізувати вплив геомагнітної активності, експерти рекомендують забезпечити собі повноцінний відпочинок, пити більше води та уникати надмірних фізичних навантажень. Також варто обмежити вживання кави й алкогольних напоїв.

Новини.LIVE детально інформували про календар магнітних бур на липень. Через високу активність Сонця, цього місяця прогнозується чимала кількість сильних та середніх магнітних бур.

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