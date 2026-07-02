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Сильные магнитные бури накроют планету на несколько суток: график

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Дата публикации 2 июля 2026 09:20
Сильные магнитные бури в июле: прогноз на несколько суток
Влияние солнечных вспышек на самочувствие. Фото: иллюстративный коллаж Новини.LIVE

Британская геологическая служба зафиксировала три вспышки на Солнце, направленные на нашу планету. Первые две вспышки уже вызвали магнитные бури, а третья ожидается 3 июля, что продлит период умеренной геомагнитной активности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Британской геологической службы.

Прогноз магнитных бурь на 2 и 3 июля

Согласно данным Британской геологической службы, Солнце выпустило три мощных импульса, вектор которых был направлен непосредственно на планету. Первая вспышка достигла земной атмосферы 30 июня, вторая — 1 июля, а последствий третьей, возникшей также 30 июня, стоит ожидать 3 июля. Из-за такой активности метеозависимые люди будут ощущать на себе последствия магнитных бурь.

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Прогноз магнитных бурь со 2 по 5 июля. Фото: скриншот

Наиболее ощутимо магнитная буря проявится 3 июля в период с 03:00 до 06:00 утра. Затем она пойдет на спад инаберет силу ближе к концу суток. С вечера 3 июля и до утра 4 июля магнитная буря вновь начнет воздействовать на Землю.

Типичными симптомами в такие периоды становятся бессонница, головная боль, перепады артериального давления, общая слабость и повышенная раздражительность. Медики отмечают, что особое внимание своему здоровью должны уделять люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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Чтобы минимизировать влияние геомагнитной активности, эксперты рекомендуют обеспечить себе полноценный отдых, пить больше воды и избегать чрезмерных физических нагрузок. Также стоит ограничить употребление кофе и алкогольных напитков.

Новини.LIVE подробно информировали о календаре магнитных бурь на июль. Из-за высокой активности Солнца в этом месяце прогнозируется немалое количество сильных и средних магнитных бурь.

Также синоптики спрогнозировали, каким будет июль в Украине. Они обещают жаркое лето с знойной погодой, грозами и шквалами. Однако будут и дни, когда температура воздуха пойдет на спад.

Солнце магнитные бури прогнозы
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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