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Головна Новини дня Сильні дощі та вітер: прогноз погоди в Україні на завтра

Сильні дощі та вітер: прогноз погоди в Україні на завтра

Ua ru
20 вересня 2026 20:49
Сильні дощі та вітер: прогноз погоди в Україні на 21 вересня
Люди йдуть по вулиці у вітряну погоду. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 21 вересня, в Україні очікується переважно хмарна та дощова погода. У центральних, північних і західних областях місцями прогнозують сильні та значні опади. Водночас на сході й півдні буде тепліше — вдень повітря прогріється до +26 °C. Вітер переважно західний, місцями поривчастий.

Про це повідомляє Meteoprog, інформує Новини.LIVE.

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Якою буде погода в центральних областях

У Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях буде хмарно, очікуються дощі, місцями сильні. Вдень температура становитиме від +16 до +20 °C.

Сильні дощі та вітер: прогноз погоди в Україні на завтра - фото 1
Прогноз погоди в Україні на 21 вересня. Фото: Meteoprog

У Полтавській області прогнозують дощі та +21...+23 °C, а в Дніпропетровській — місцями сильні опади й до +23...+25 °C.

Вітер у центральних областях західний, 7–12 м/с.

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На Київщині 21 вересня буде похмуро та дощово. Опади очікуються протягом дня, місцями вони будуть сильними. Вночі температура опуститься до +14...+16 °C, вдень повітря прогріється до +16...+18 °C. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, поривчастий.

У Житомирській, Чернігівській та Сумській областях також прогнозують дощі, місцями сильні або значні. Вдень буде +15...+19 °C.

Сильні дощі та вітер: прогноз погоди в Україні на завтра - фото 2
Прогноз температури повітря в Україні 21 вересня. Фото: Meteopost

На заході країни очікується переважно похмура погода з дощами. У Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській та Івано-Франківській областях вдень температура становитиме +14...+16 °C.

У Хмельницькій області повітря прогріється до +15...+17 °C, у Чернівецькій — до +16...+18 °C, а на Закарпатті — до +17...+19 °C.

Де в Україні буде найтепліше

На сході країни температура буде вищою, ніж у західних і північних областях. У Харківській та Донецькій областях вдень очікується +23...+25 °C, у Луганській — до +24...+26 °C.

На півдні також буде тепло. У Запорізькій та Херсонській областях прогнозують до +23...+25 °C, у Миколаївській — +22...+24 °C, в Одеській — +21...+23 °C. У Криму вдень температура становитиме +23...+25 °C.

У більшості південних та східних областей можливі невеликі дощі, місцями буде хмарно з проясненнями.

У Києві 21 вересня очікується похмура та дощова погода. Температура повітря вночі становитиме +14...+16 °C, вдень — близько +16...+18 °C. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, поривчастий.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Всесвітню метеорологічну організацію, осінь в Україні очікується з постійною зміною погодних умов. Синоптики прогнозують періоди сухого тепла та різкі похолодання із небезпечними явищами.

А наприкінці вересня очікується затяжний, але слабкий сплеск геомагнітних коливань. Метеозалежним радять заздалегідь скоригувати повсякденний раціон і звички.

Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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