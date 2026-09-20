Сильные дожди и ветер: прогноз погоды в Украине на 21 сентября

Люди идут по улице в ветреную погоду. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 21 сентября, в Украине ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. В центральных, северных и западных областях местами прогнозируются сильные и значительные осадки. В то же время на востоке и юге будет теплее — днем воздух прогреется до +26 °C. Ветер преимущественно западный, местами порывистый.

Об этом сообщает Meteoprog, информирует Новини.LIVE.

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Какая будет погода в центральных областях

В Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях будет облачно, ожидаются дожди, местами сильные. Днем температура составит от +16 до +20 °C.

Прогноз погоды в Украине на 21 сентября. Фото: Meteoprog

В Полтавской области прогнозируются дожди и +21...+23 °C, а в Днепропетровской — местами сильные осадки и до +23...+25 °C.

Ветер в центральных областях западный, 7–12 м/с.

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В Киевской области 21 сентября будет пасмурно и дождливо. Осадки ожидаются в течение дня, местами они будут сильными. Ночью температура опустится до +14...+16 °C, днем воздух прогреется до +16...+18 °C. Ветер северо-западный, 7–12 м/с, порывистый.

В Житомирской, Черниговской и Сумской областях также прогнозируются дожди, местами сильные или значительные. Днем будет +15...+19 °C.

Прогноз температуры воздуха в Украине 21 сентября. Фото: Meteopost

На западе страны ожидается преимущественно пасмурная погода с дождями. Во Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях днем температура составит +14...+16 °C.

В Хмельницкой области воздух прогреется до +15...+17 °C, в Черновицкой — до +16...+18 °C, а в Закарпатье — до +17...+19 °C.

Где в Украине будет теплее всего

На востоке страны температура будет выше, чем в западных и северных областях. В Харьковской и Донецкой областях днем ожидается +23...+25 °C, в Луганской — до +24...+26 °C.

На юге также будет тепло. В Запорожской и Херсонской областях прогнозируют до +23...+25 °C, в Николаевской — +22...+24 °C, в Одесской — +21...+23 °C. В Крыму днем температура составит +23...+25 °C.

В большинстве южных и восточных областей возможны небольшие дожди, местами будет облачно с прояснениями.

В Киеве 21 сентября ожидается пасмурная и дождливая погода. Температура воздуха ночью составит +14...+16 °C, днем — около +16...+18 °C. Ветер северо-западный, 7–12 м/с, порывистый.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию, осень в Украине ожидается с постоянной сменой погодных условий. Синоптики прогнозируют периоды сухой жары и резкие похолодания с опасными явлениями.

А в конце сентября ожидается затяжной, но слабый всплеск геомагнитных колебаний. Метеозависимым рекомендуют заранее скорректировать повседневный рацион и привычки.