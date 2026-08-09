Сили оборони знищили комплекс РЕБ у РФ

Ураження російського комплексу РЕБ. Фото: Dnipro Osint (Гарбуз)

Марія Чекарьова редактор стрічки новин

Сили оборони знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби. Уразити комплекс "Волна Купол Гарант" вдалося в Геленджику Краснодарського краю. Він перебував на території військової частини №2156.

Про це 8 серпня повідомив OSINT-аналітик Dnipro Osint (Гарбуз), передає Новини.LIVE.

Скриншот повідомлення Telegram-каналу "Dnipro Osint (Гарбуз)"

Що відомо про знищений комплекс

Dnipro Osint опублікував супутникові знімки за 7 серпня, на яких зафіксували наслідки ураження комплексу.

"Волна Купол Гарант" — російський комплекс РЕБ, призначений для придушення супутникового зв'язку Starlink.

За словами аналітика, комплекс створює спрямовані радіоперешкоди в бік супутника, завдяки чому той не може приймати сигнали від наземних терміналів.

Dnipro Osint зазначив, що це вже третій випадок знищення "Волна Купол Гарант", який вдалося підтвердити за відкритими даними.

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