Сили оборони уразили загальновійськовий полігон Росії та інші обʼєкти

Вибух в Росії. Фото ілюстративне: росЗМІ

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Українські воїни уразили загальновійськовий полігон російських окупантів та інші обʼєкти. Крім того, зʼявилися уточнені результати попередніх ударів. Атаки були на обʼєкти на тимчасово окупованих територіях та в Росії.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Удари по російських обʼєктах

"10 липня та в ніч на 11 липня в рамках зниження наступальних спроможностей російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових цілей противника", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, уражено загальновійськовий полігон "Кальміуське" у районі Докучаєвська на Донеччині. Наразі ступінь завданих збитків та результати уточнюються.

Також українські сили уразили пункти управління дронами ворога у районах Крисанового Бєлгородської області та Першотравневого Запорізької області. Крім того, ЗСУ атакували райони зосередження живої сили Росії у Горлівці Донецької області, а також Карижі Курської області.

Результати попередніх уражень:

27 червня 2026 року — орієнтовний обсяг прямих збитків, завданих ураженням АТ "ФНВЦ "Титан-Барикади" у Волгограді, оцінюється приблизно у 105 млн доларів;

— орієнтовний обсяг прямих збитків, завданих ураженням АТ "ФНВЦ "Титан-Барикади" у Волгограді, оцінюється приблизно у 105 млн доларів; 4 липня 2026 року — внаслідок ураження Петербурзького нафтового термінала в Санкт-Петербурзі зазнали пошкоджень два резервуари типу РВС-3000, чотири РВС-10000, по одному РВС-15000 і РВС-20000, а також естакада технологічних трубопроводів та інше виробниче обладнання;

— внаслідок ураження Петербурзького нафтового термінала в Санкт-Петербурзі зазнали пошкоджень два резервуари типу РВС-3000, чотири РВС-10000, по одному РВС-15000 і РВС-20000, а також естакада технологічних трубопроводів та інше виробниче обладнання; 6 липня 2026 року — через ураження НПЗ "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі Ярославської області зафіксовано влучання в установку АВТ-6, а також пошкодження трубопроводів установок АВТ-1 та АВТ-3;

— через ураження НПЗ "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі Ярославської області зафіксовано влучання в установку АВТ-6, а також пошкодження трубопроводів установок АВТ-1 та АВТ-3; 8 липня 2026 року — внаслідок ураження аеродрому "Борисоглебськ" у Воронезькій області сталося загоряння 28 цистерн з авіаційним гасом загальним об’ємом близько 1600 м³;

— внаслідок ураження аеродрому "Борисоглебськ" у Воронезькій області сталося загоряння 28 цистерн з авіаційним гасом загальним об’ємом близько 1600 м³; 8 липня 2026 року — внаслідок ураження нафтопереробного заводу "ТАІФ-НК" у Нижньокамську (Республіка Татарстан) зафіксовано влучання з подальшим загорянням установки уповільненого коксування, а також пошкодження кабельних естакад, трубопроводів і виробничих споруд;

— внаслідок ураження нафтопереробного заводу "ТАІФ-НК" у Нижньокамську (Республіка Татарстан) зафіксовано влучання з подальшим загорянням установки уповільненого коксування, а також пошкодження кабельних естакад, трубопроводів і виробничих споруд; 10 липня 2026 року — через ураження Ільського НПЗ у Краснодарському краї сталося займання установок АТ-5 і АТ-6, пошкоджено трубопроводи, а також зафіксовано займання поблизу установок АТ-2 і АТ-3.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації", — додали в Генштабі.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на ГУР та Генштаб, у ніч проти 10 липня українські воїни уразили декілька важливих обʼєктів росіян. Зокрема, йдеться про НПЗ, нафтобази та танкери.

А 9 липня український лідер Володимир Зеленський повідомив про нові далекобійні удари України по обʼєктах російської нафтової інфраструктури. Воїни продовжують реалізовувати так званий план "далекобійних санкцій".