Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Сили оборони проводять комплекс заходів безпеки на півночі України

Сили оборони проводять комплекс заходів безпеки на півночі України

Ua ru
Дата публікації: 21 травня 2026 10:56
Сили оборони проводять комплекс заходів безпеки на півночі України
Співробітники Служби безпеки України. Фото: СБУ

Служба безпеки України разом із підрозділами Сил оборони проводить посилені безпекові заходи у північних регіонах країни. Вони охоплюють області, що межують із Росією та Білоруссю, і мають на меті посилення захисту прикордонних територій. У відомстві зазначають, що ці дії є масштабними та безпрецедентними за залученням сил і засобів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Служби безпеки України у четвер, 21 травня.

На півночі Україні проводять посилені заходи безпеки

Служба безпеки України спільно з іншими підрозділами Сил оборони розпочала комплекс посилених безпекових заходів у північних областях держави. Дії здійснюються на виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандувача та за координації Президента України Володимира Зеленського.

Як повідомили в СБУ, заходи охоплюють території Чернігівської, Київської, Житомирської, Волинської та Рівненської областей, які межують із Російською Федерацією та Білоруссю. У відомстві наголосили, що мовиться про безпрецедентне за масштабами залучення сил і засобів посилення безпеки.

Координацію дій здійснює Антитерористичний центр при СБУ. До участі залучені підрозділи Служби безпеки, Національної поліції, Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Читайте також:

Основна мета операції — запобігання проникненню диверсійних груп у прикордонні райони, протидія терористичним загрозам, а також блокування розвідувальної та підривної діяльності ворога і його союзників.

У межах заходів передбачено посилений контррозвідувальний і контрдиверсійний захист. Зокрема, правоохоронці проводитимуть перевірку громадян, огляд окремих територій і приміщень для виявлення заборонених предметів, а також інші превентивні дії.

У СБУ попереджають, що в межах операції можливі тимчасові обмеження руху, перевірка документів і огляд транспортних засобів. Громадян закликають із розумінням ставитися до заходів безпеки, мати при собі документи та дотримуватися правил воєнного стану.

null
Скриншот повідомлення СБУFacebook

Новини.LIVE інформували, що у вечірньому відеозверненні 20 травня Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія розглядає можливість нових атак з території Білорусі та Брянської області РФ. За його словами, йдеться про загрозу наступальних дій у напрямку північних регіонів України, зокрема Чернігівщини та Київщини. Україна вже посилює оборону та готує превентивні заходи у відповідь на ці ризики.

Новини.LIVE також повідомляли, що 20 травня Володимир Зеленський провів засідання Ставки, під час якого обговорили загрозу можливого російського наступу з північного напрямку, зокрема через Білорусь. За даними розвідки, РФ розглядає сценарії розширення бойових дій у бік Чернігівсько-Київського напрямку.

СБУ війна в Україні Сили оборони України
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації