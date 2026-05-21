Сили оборони проводять комплекс заходів безпеки на півночі України

Співробітники Служби безпеки України. Фото: СБУ

Служба безпеки України разом із підрозділами Сил оборони проводить посилені безпекові заходи у північних регіонах країни. Вони охоплюють області, що межують із Росією та Білоруссю, і мають на меті посилення захисту прикордонних територій. У відомстві зазначають, що ці дії є масштабними та безпрецедентними за залученням сил і засобів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Служби безпеки України у четвер, 21 травня.

На півночі Україні проводять посилені заходи безпеки

Служба безпеки України спільно з іншими підрозділами Сил оборони розпочала комплекс посилених безпекових заходів у північних областях держави. Дії здійснюються на виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандувача та за координації Президента України Володимира Зеленського.

Як повідомили в СБУ, заходи охоплюють території Чернігівської, Київської, Житомирської, Волинської та Рівненської областей, які межують із Російською Федерацією та Білоруссю. У відомстві наголосили, що мовиться про безпрецедентне за масштабами залучення сил і засобів посилення безпеки.

Координацію дій здійснює Антитерористичний центр при СБУ. До участі залучені підрозділи Служби безпеки, Національної поліції, Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Читайте також:

Основна мета операції — запобігання проникненню диверсійних груп у прикордонні райони, протидія терористичним загрозам, а також блокування розвідувальної та підривної діяльності ворога і його союзників.

У межах заходів передбачено посилений контррозвідувальний і контрдиверсійний захист. Зокрема, правоохоронці проводитимуть перевірку громадян, огляд окремих територій і приміщень для виявлення заборонених предметів, а також інші превентивні дії.

У СБУ попереджають, що в межах операції можливі тимчасові обмеження руху, перевірка документів і огляд транспортних засобів. Громадян закликають із розумінням ставитися до заходів безпеки, мати при собі документи та дотримуватися правил воєнного стану.

Скриншот повідомлення СБУFacebook

Новини.LIVE інформували, що у вечірньому відеозверненні 20 травня Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія розглядає можливість нових атак з території Білорусі та Брянської області РФ. За його словами, йдеться про загрозу наступальних дій у напрямку північних регіонів України, зокрема Чернігівщини та Київщини. Україна вже посилює оборону та готує превентивні заходи у відповідь на ці ризики.

Новини.LIVE також повідомляли, що 20 травня Володимир Зеленський провів засідання Ставки, під час якого обговорили загрозу можливого російського наступу з північного напрямку, зокрема через Білорусь. За даними розвідки, РФ розглядає сценарії розширення бойових дій у бік Чернігівсько-Київського напрямку.