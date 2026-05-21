Главная Новости дня Силы обороны проводят комплекс мер безопасности на севере Украины

Силы обороны проводят комплекс мер безопасности на севере Украины

Дата публикации 21 мая 2026 10:56
Силы обороны проводят комплекс мер безопасности на севере Украины
Сотрудники Службы безопасности Украины. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины вместе с подразделениями Сил обороны проводит усиленные меры безопасности в северных регионах страны. Они охватывают граничащие с Россией и Беларусью области и имеют целью усиление защиты приграничных территорий. В ведомстве отмечают, что эти действия масштабны и беспрецедентны по привлечению сил и средств.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины в четверг, 21 мая.

На севере Украины проводятся усиленные меры безопасности

Служба безопасности Украины совместно с другими подразделениями Сил обороны начала комплекс усиленных мер безопасности в северных областях государства. Действия осуществляются во исполнение решения Ставки Верховного Главнокомандующего и при координации Президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщили в СБУ, мероприятия охватывают территории Черниговской, Киевской, Житомирской, Волынской и Ровенской областей , граничащих с Российской Федерацией и Беларусью. В ведомстве подчеркнули, что говорится о беспрецедентном по масштабам привлечении сил и средств усиления безопасности.

Координацию действий осуществляет Антитеррористический центр при СБУ. К участию вовлечены подразделения Службы безопасности, Национальной полиции, Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Основная цель операции – предотвращение проникновения диверсионных групп в приграничные районы, противодействие террористическим угрозам, а также блокирование разведывательной и взрывной деятельности врага и его союзников.

В рамках мероприятий предусмотрена усиленная контрразведывательная и контрдиверсионная защита . В частности, правоохранители будут проводить проверку граждан, досмотр отдельных территорий и помещений для выявления запрещенных предметов, а также другие превентивные действия.

В СБУ предупреждают, что в рамках операции возможны временные ограничения движения, проверка документов и досмотр транспортных средств. Граждан призывают с пониманием относиться к мерам безопасности, иметь при себе документы и соблюдать правила военного положения.

Скриншот сообщения СБУFacebook

Новини.LIVE информировали, что в вечернем видеообращении 20 мая Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает возможность новых атак с территории Беларуси и Брянской области РФ . По его словам, речь идет об угрозе наступательных действий в направлении северных регионов Украины, в частности, Черниговщины и Киевщины. Украина уже усиливает оборону и готовит превентивные ответные меры на эти риски.

Новини.LIVE также сообщали, что 20 мая Владимир Зеленский провел заседание Ставки, в ходе которого обсудили угрозу возможного российского наступления с северного направления , в том числе через Беларусь. По данным разведки, РФ рассматривает сценарии расширения боевых действий в сторону Черниговско-Киевского направления.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
