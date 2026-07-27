СБС уразили 18 енерговузлів у Криму та на окупованих територіях

Удари по Росії. Ілюстративне фото: кадр з відео

Сили безпілотних систем завдали масштабних ударів по енергетичній інфраструктурі на тимчасово окупованих територіях. Лише за останні три доби було уражено 18 енерговузлів у Криму, а також на окупованих частинах Луганської, Донецької та Херсонської областей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на командувача СБС Роберта "Мадяр" Бровді.

Удари по енерговузлах Росії

"Мадяр" розповів, що протягом 25–27 липня українські дрони завдали ударів по 18 енергетичних об'єктах на тимчасово окупованих територіях. За його словами, під ураження потрапили 14 енерговузлів у тимчасово окупованому Криму та ще чотири об'єкти на окупованих територіях Луганської, Донецької та Херсонської областей.

Зокрема, удари були завдані по підстанціях напругою 330, 220 та 110 кВ у Сімферополі, Бахчисараї, Судаку, Алушті, Гурзуфі, Феодосії та інших населених пунктах.

У Силах безпілотних систем зазначили, що ці удари є частиною системної операції зі зниження можливостей російських окупаційних військ.

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Загалом, з 1 по 27 липня українські безпілотники уразили 154 енергетичні цілі на тимчасово окупованих територіях.

Як писали Новини.LIVE, 27 липня Володимир Зеленський заявив про удари по об'єктах РФ у трьох регіонах. Під прицілом опинилися нафтові об'єкти у Ярославській області та Удмуртській Республіці.

Крім того, президент повідомляв, що українські дрони б'ють вже на відстані 3 000 км. Він анонсував новий етап далекобійних ударів.