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Главная Новости дня Силы беспилотных систем поразили 18 энергоузлов в Крыму и ВОТ за трое суток

Силы беспилотных систем поразили 18 энергоузлов в Крыму и ВОТ за трое суток

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2026 17:17
СБС уразили 18 енерговузлів у Криму та на окупованих територіях
Удары по России. Иллюстративное фото: кадр из видео

Силы беспилотных систем нанесли масштабные удары по энергетической инфраструктуре на временно оккупированных территориях. Только за последние трое суток были поражены 18 энергоузлов в Крыму, а также на оккупированных частях Луганской, Донецкой и Херсонской областей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на командующего СБС Роберта "Мадяра" Бровди.

Удары по энергоузлам России

"Мадяр" рассказал, что в течение 25–27 июля украинские дроны нанесли удары по 18 энергетическим объектам на временно оккупированных территориях. По его словам, под удар попали 14 энергоузлов во временно оккупированном Крыму и еще четыре объекта на оккупированных территориях Луганской, Донецкой и Херсонской областей.

В частности, удары были нанесены по подстанциям напряжением 330, 220 и 110 кВ в Симферополе, Бахчисарае, Судаке, Алуште, Гурзуфе, Феодосии и других населенных пунктах.

В Силах беспилотных систем отметили, что эти удары являются частью системной операции по снижению возможностей российских оккупационных войск.

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Как писали Новини.LIVE, 27 июля Владимир Зеленский заявил об ударах по объектам РФ в трех регионах. Под прицелом оказались нефтяные объекты в Ярославской области и Удмуртской Республике.

Кроме того, президент сообщил, что украинские дроны наносят удары уже на расстоянии 3 000 км. Он анонсировал новый этап дальнобойных ударов.

Крым Силы беспилотных систем ВСУ российские удары по железной дороге
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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