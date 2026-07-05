День Військово-морських сил — Зеленський показав кадри бійців

Сила не в кількості кораблів: Зеленський у День ВМС показав кадри бійців
У День Військово-морських сил Президент України Володимир Зеленський звернувся до бійців. За його словами, українські ВМС довели всьому світу, що сила не завжди вимірюється кількістю кораблів чи ресурсів.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського.
Привітання Зеленського з Днем ВМС
Сьогодні президент подякував усім нашим військовим морякам, морським піхотинцям, екіпажам кораблів, береговим підрозділам і кожному, хто служить у ВМС. За його словами, саме завдяки сміливості цих бійців наш морський простір залишається під українським контролем, південні регіони мають захист від російських атак, а морські піхотинці разом з іншими підрозділами Сил оборони стримують окупанта на найважчих ділянках фронту.
"Українські ВМС довели всьому світу, що сила не завжди вимірюється кількістю кораблів чи ресурсів. Професійність, рішучість і відданість своїй країні дали результат, яким пишається вся Україна. Ми й надалі будемо зміцнювати наш флот, морську піхоту та всі спроможності ВМС", — сказав Володимир Зеленський.
Також він наголосив, що Україна пам'ятає кожного, хто віддав своє життя в бою. Глава держави подякував усім, хто захищає нашу державу.
Як писали Новини.LIVE, бійців ВМС також привітав Олександр Сирський. За його словами, військові змінили правила війни на морі.
Також до військових ВМС звернувся Кирило Буданов. Він нагадав про знищення крейсера "Москва" та інших кораблів, участь ВМС у звільненні Зміїного та чорноморських платформ, а також численні місії на морі та узбережжі.