День Военно-морских сил — Зеленский показал кадры с бойцами

Сила не в количестве кораблей: Зеленский в День ВМС показал кадры бойцов
В День Военно-морских сил президент Украины Владимир Зеленский обратился к бойцам. По его словам, украинские ВМС доказали всему миру, что сила не всегда измеряется количеством кораблей или ресурсов.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского.
Поздравление Зеленского с Днем ВМС
Сегодня президент поблагодарил всех наших военных моряков, морских пехотинцев, экипажи кораблей, береговые подразделения и каждого, кто служит в ВМС. По его словам, именно благодаря смелости этих бойцов наше морское пространство остается под украинским контролем, южные регионы защищены от российских атак, а морские пехотинцы вместе с другими подразделениями Сил обороны сдерживают оккупанта на самых тяжелых участках фронта.
"Украинские ВМС доказали всему миру, что сила не всегда измеряется количеством кораблей или ресурсов. Профессионализм, решимость и преданность своей стране дали результат, которым гордится вся Украина. Мы и впредь будем укреплять наш флот, морскую пехоту и все возможности ВМС", — сказал Владимир Зеленский.
Также он подчеркнул, что Украина помнит каждого, кто отдал свою жизнь в бою. Глава государства поблагодарил всех, кто защищает нашу страну.
Как писали Новини.LIVE, бойцов ВМС также поздравил Александр Сырский. По его словам, военные изменили правила войны на море.
Также к военным ВМС обратился Кирилл Буданов. Он напомнил об уничтожении крейсера "Москва" и других кораблей, участии ВМС в освобождении Змеиного и черноморских платформ, а также многочисленных миссий на море и побережье.