День Военно-морских сил — Зеленский показал кадры с бойцами

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В День Военно-морских сил президент Украины Владимир Зеленский обратился к бойцам. По его словам, украинские ВМС доказали всему миру, что сила не всегда измеряется количеством кораблей или ресурсов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского.

Поздравление Зеленского с Днем ВМС

Сегодня президент поблагодарил всех наших военных моряков, морских пехотинцев, экипажи кораблей, береговые подразделения и каждого, кто служит в ВМС. По его словам, именно благодаря смелости этих бойцов наше морское пространство остается под украинским контролем, южные регионы защищены от российских атак, а морские пехотинцы вместе с другими подразделениями Сил обороны сдерживают оккупанта на самых тяжелых участках фронта.

Украинский военный запускает дрон. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Бойцы ВМС во время выполнения боевого задания. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Военные ВМС на боевой позиции. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Бойцы во время выполнения задания. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинские бойцы ВМС в море. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Украинские ВМС доказали всему миру, что сила не всегда измеряется количеством кораблей или ресурсов. Профессионализм, решимость и преданность своей стране дали результат, которым гордится вся Украина. Мы и впредь будем укреплять наш флот, морскую пехоту и все возможности ВМС", — сказал Владимир Зеленский.

Также он подчеркнул, что Украина помнит каждого, кто отдал свою жизнь в бою. Глава государства поблагодарил всех, кто защищает нашу страну.

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Как писали Новини.LIVE, бойцов ВМС также поздравил Александр Сырский. По его словам, военные изменили правила войны на море.

Также к военным ВМС обратился Кирилл Буданов. Он напомнил об уничтожении крейсера "Москва" и других кораблей, участии ВМС в освобождении Змеиного и черноморских платформ, а также многочисленных миссий на море и побережье.