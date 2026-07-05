Победоносная война на море: Буданов поздравил с Днем Военно-морских сил

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В Украине в воскресенье, 5 июля, отмечают День Военно-морских сил. Глава Офиса Президента Кирилл Буданов поздравил всех, кто имеет к этому отношение. Он подчеркнул, что подвиги ВМС Украины в войне против России уже вошли в историю.

Своё поздравление Кирилл Буданов написал в соцсетях, передаёт Новости.LIVE.

Буданов поздравил всех причастных с Днём ВМС

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