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Главная Новости дня Победоносная война на море: Буданов поздравил с Днем Военно-морских сил

Победоносная война на море: Буданов поздравил с Днем Военно-морских сил

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2026 09:44
Победоносная война на море: Буданов поздравил с Днем Военно-морских сил
Срочная новость

В Украине в воскресенье, 5 июля, отмечают День Военно-морских сил. Глава Офиса Президента Кирилл Буданов поздравил всех, кто имеет к этому отношение. Он подчеркнул, что подвиги ВМС Украины в войне против России уже вошли в историю.

Своё поздравление Кирилл Буданов написал в соцсетях, передаёт Новости.LIVE.

Буданов поздравил всех причастных с Днём ВМС

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Автор:
Аркадий Пастула
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