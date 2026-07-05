День Військово-морських сил — Сирський привітав військових

Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський привітав військовослужбовців Військово-Морських Сил із професійним святом. Він наголосив, що Україна була, є і залишатиметься морською державою, а право на вільний вихід до моря щодня відстоюють українські військові моряки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Олександра Сирського.

Звернення Сирського до бійців у День ВМС

Сирський зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія намагалася знищити український флот, позбавити державу виходу до моря та встановити контроль над Чорним морем. Однак завдяки мужності особового складу ВМС, професійним діям командирів, підтримці Сил оборони та застосуванню сучасних технологій ці плани вдалося зірвати.

"Українські Військово-Морські Сили вистояли та змінили саму філософію сучасної війни на морі. Інтеграція морських безекіпажних систем, високоточного озброєння, сучасної розвідки, засобів ураження та міжвидової взаємодії довела всьому світові, що перевага визначається не кількістю кораблів, а сучасними технологіями, швидкістю ухвалення рішень та здатністю діяти нестандартно", — сказав головнокомандувач.

Він нагадав про найважливіші досягнення українських військових моряків, серед яких знищення флагмана російського флоту — крейсера Москва, звільнення Острова Зміїний, успішне застосування морських безпілотних систем, ураження кораблів та військової інфраструктури противника, а також відновлення безпечного цивільного судноплавства в Чорному морі.

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За словами генерала, сьогодні ВМС України є високотехнологічною бойовою системою, у якій надводні сили, морська піхота, берегова оборона, морська авіація, підрозділи безекіпажних систем, сили спеціального призначення та забезпечення діють як єдиний механізм. Саме така взаємодія дозволяє ефективно знищувати ворога та формувати нові стандарти сучасної морської війни.

"Схиляємо голови перед пам'яттю військовослужбовців Військово-Морських Сил, які віддали життя за Україну. Дякую кожному військовому моряку за професіоналізм, мужність, стійкість і відданість Україні", — підсумував Олександр Сирський.

Як писали Новини.LIVE, раніше з Днем Військово-Морських Сил привітав бійців Кирило Буданов. Він наголосив, що подвиги ВМС України у війні проти Росії вже стали історичними.

Водночас Володимир Зеленський повідомляв, що Росія втратила контроль над Чорним морем. За його словами, українські ВМС з іншими підрозділами виконали завдання, яке ще донедавна багато хто вважав неможливим.