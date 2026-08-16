Сікорський хоче долучити ветеранів ЗСУ до нової армії Європи

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: Polska Agencja Prasowa

Олександр Шорохов Редактор

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав створити постійне військове угруповання під назвою "Європейський легіон". До його лав він запропонував залучати досвідчених українських ветеранів одразу після завершення нинішньої війни. За його словами, нова армійська структура допоможе країнам Європи самостійно захищатися від гібридної агресії з боку РФ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Ekathimerini.

Посилення оборони у Європі та роль США

Польський дипломат наголосив, що європейські країни мають нарешті навчитися самостійно відповідати за недоторканність власних кордонів без США. Проєкт створення легіону не стане заміною для Північноатлантичного альянсу, а лише допоможе суттєво зміцнити позиції європейських держав.

"Європа має взяти на себе відповідальність за власну безпеку. Ми не можемо дзвонити до Вашингтона щоразу, коли у нас під боком виникає пожежа — чи то звичайна загроза чи використання Москвою міграційних потоків з Африки та Близького Сходу проти ЄС", — наголосив Радослав Сікорський.

Водночас він заявив, що йдеться не про створення паралельної альтернативи НАТО чи дублювання структур, а про "сильнішу європейську опору в рамках сильнішого НАТО".

Гібридна війна Росії

Голова польського МЗС також попередив, що Росія вже зараз веде приховані дії проти цивільного населення європейських міст. Для дестабілізації ситуації росіяни використовують загони диверсантів, кібератаки, дезінформацію, замахи, навмисні зальоти бойових дронів у повітряний простір сусідів тощо. Поява нового Європейського легіону, до того ж загартованого в боях, дозволить оперативно виявляти та знищувати подібні загрози.

Як писали Новини.LIVE раніше, іноземні дипломатичні установи у Києві вже посилюють заходи безпеки перед Днем Незалежності через загрози масштабних російських терактів. Посольство Німеччини в Україні закликало своїх громадян обмежити будь-які поїздки залізничним транспортом напередодні 24 серпня, оскільки можливі ракетні удари РФ по транспортних вузлах.

Також ми писали, що Радослав Сікорский попередив про можливість нових гібридних операцій Росії проти країн НАТО, зокрема Польщі. Він пояснив, що публічне інформування про потенційні провокації може знизити їхню ефективність, оскільки такі дії втрачають елемент несподіванки.

