Відносини України і Польщі — Сибіга зустрівся з істориками

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Фото: МЗС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга 20 червня зустрівся з провідними істориками та експертами з українсько-польських відносин. Країни хочуть співпрацювати у всіх напрямках.

Про це повідомила пресслужба МЗС 21 червня.

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Зустріч Сибіги з провідними істориками

"Наші відносини із сусідньою Польщею вкрай важливі як з огляду на спільні інтереси, так і з урахуванням поточних викликів і загроз на тлі триваючої російської збройної агресії", — зазначив міністр.

Зустріч Сибіги з провідними істориками. Фото: МЗС

За його словами, учасники обговорили перспективи співпраці, питання національної памʼяті та підтримали ідею відновлення роботи українсько-польського Форуму істориків і Форуму партнерства як додаткових майданчиків для фахового діалогу й протидії дезінформації.

У міністерстві зазначили, що захід став логічним продовженням послідовних зусиль України, спрямованих на поглиблення відповідального та конструктивного історичного діалогу з Польщею.

Нагадаємо, раніше ми писали, що польські бойові медики ділитимуться досвідом, здобутим в Україні. Президент країни вважає, що це необхідно, аби підготувати військових та цивільне населення до можливого сучасного конфлікту.

Також новий лідер Польщі Кароль Навроцький заявив, що сподівається на продовження співпраці з Україною.