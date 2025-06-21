Отношения Украины и Польши — Сибига встретился с историками

Министр иностранных дел Андрей Сибига. Фото: МИД

Министр иностранных дел Андрей Сибига 20 июня встретился с ведущими историками и экспертами по украинско-польским отношениям. Страны хотят сотрудничать во всех направлениях.

Об этом сообщила пресс-служба МИД 21 июня.

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Встреча Сибиги с ведущими историками

"Наши отношения с соседней Польшей крайне важны как учитывая общие интересы, так и с учетом текущих вызовов и угроз на фоне продолжающейся российской вооруженной агрессии", — отметил министр.

Встреча Сибиги с ведущими историками. Фото: МИД

По его словам, участники обсудили перспективы сотрудничества, вопросы национальной памяти и поддержали идею возобновления работы украинско-польского Форума историков и Форума партнерства как дополнительных площадок для профессионального диалога и противодействия дезинформации.

В министерстве отметили, что мероприятие стало логическим продолжением последовательных усилий Украины, направленных на углубление ответственного и конструктивного исторического диалога с Польшей.

Напомним, ранее мы писали, что польские боевые медики будут делиться опытом, полученным в Украине. Президент страны считает, что это необходимо, чтобы подготовить военных и гражданское население к возможному современному конфликту.

Также новый лидер Польши Кароль Навроцкий заявил, что надеется на продолжение сотрудничества с Украиной.