Отношения Украины и Польши — Сибига встретился с историками

Сибига встретился с экспертами по украинско-польским отношениям
Министр иностранных дел Андрей Сибига 20 июня встретился с ведущими историками и экспертами по украинско-польским отношениям. Страны хотят сотрудничать во всех направлениях.
Об этом сообщила пресс-служба МИД 21 июня.
Встреча Сибиги с ведущими историками
"Наши отношения с соседней Польшей крайне важны как учитывая общие интересы, так и с учетом текущих вызовов и угроз на фоне продолжающейся российской вооруженной агрессии", — отметил министр.
По его словам, участники обсудили перспективы сотрудничества, вопросы национальной памяти и поддержали идею возобновления работы украинско-польского Форума историков и Форума партнерства как дополнительных площадок для профессионального диалога и противодействия дезинформации.
В министерстве отметили, что мероприятие стало логическим продолжением последовательных усилий Украины, направленных на углубление ответственного и конструктивного исторического диалога с Польшей.
Напомним, ранее мы писали, что польские боевые медики будут делиться опытом, полученным в Украине. Президент страны считает, что это необходимо, чтобы подготовить военных и гражданское население к возможному современному конфликту.
Также новый лидер Польши Кароль Навроцкий заявил, что надеется на продолжение сотрудничества с Украиной.
Читайте Новини.LIVE!