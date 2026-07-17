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Головна Новини дня Сибіга зустрівся із Зеленським: у МЗС готують зміни

Сибіга зустрівся із Зеленським: у МЗС готують зміни

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2026 13:50
Сибіга зустрівся із Зеленським: у МЗС будуть зміни
Володимир Зеленський та Андрій Сибіга. Фото: Zelenskiy/Official

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив із президентом Володимиром Зеленським подальшу роботу відомства. У Міністерстві закордонних справ очікуються кадрові зміни серед заступників очільника МЗС.

Про це повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин, передає Новини.LIVE.

Сибіга обговорив із Зеленським майбутні зміни в МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із президентом Володимиром Зеленським, під час якої сторони обговорили подальшу роботу дипломатичного відомства.

За словами радника президента з комунікацій Дмитра Литвина, у Міністерстві закордонних справ плануються кадрові зміни. Зокрема, йдеться про можливі перестановки серед заступників міністра.

Також Литвин прокоментував ситуацію навколо Ігоря Клименка. Він зазначив, що рішення щодо його подальшої роботи можуть ухвалити вже найближчим часом.

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Раніше повідомлялося, що після кадрових змін у владі триває обговорення кандидатів на окремі посади в уряді та державних структурах.

Новини.LIVE інформували про інші кадрові зміни, зокрема —Президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив Євгенію Хмарі тимчасово виконувати обов’язки міністра оборони. Глава держави зазначив, що після завершення необхідних юридичних процедур звернеться до Верховної Ради із пропозицією призначити його на цю посаду.

Також Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський призначив Тараса Качку представником України при Європейському Союзі. Він виконуватиме цю роботу в Брюсселі. Раніше Качка обіймав посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Володимир Зеленський МЗС Андрій Сибіга
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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