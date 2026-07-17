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Сибига встретился с Зеленским: в МИД готовят изменения

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2026 13:50
Сибига встретился с Зеленским: в МИД грядут перемены
Владимир Зеленский и Андрей Сибига. Фото: Zelenskiy/Official

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил с президентом Владимиром Зеленским дальнейшую работу ведомства. В Министерстве иностранных дел ожидаются кадровые изменения среди заместителей главы МИД.

Об этом сообщил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин, передает Новини.LIVE.

Сибига обсудил с Зеленским предстоящие изменения в МИД

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с президентом Владимиром Зеленским, в ходе которой стороны обсудили дальнейшую работу дипломатического ведомства.

По словам советника президента по коммуникациям Дмитрия Литвина, в Министерстве иностранных дел планируются кадровые изменения. В частности, речь идет о возможных перестановках среди заместителей министра.

Также Литвин прокомментировал ситуацию вокруг Игоря Клименко. Он отметил, что решение относительно его дальнейшей работы может быть принято уже в ближайшее время.

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Ранее сообщалось, что после кадровых перестановок во власти продолжается обсуждение кандидатов на отдельные должности в правительстве и государственных структурах.

Новини.LIVE сообщали о других кадровых изменениях, в частности — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил Евгению Хмаре временно исполнять обязанности министра обороны. Глава государства отметил, что после завершения необходимых юридических процедур обратится к Верховной Раде с предложением назначить его на эту должность.

Также Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Тараса Качку представителем Украины при Европейском союзе. Он будет выполнять эту работу в Брюсселе. Ранее Качка занимал должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Владимир Зеленский МИД Андрей Сибига
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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