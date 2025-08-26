Україна і союзники обговорили безпекові гарантії та нові санкції проти Росії

Глава МЗС України Андрій Сибіга. Фото: УНІАН

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про участь у важливій міжнародній телефонній розмові, організованій державним секретарем США Марко Рубіо за участю європейських колег. До обговорення приєдналися глави зовнішньополітичних відомств Фінляндії Еліна Валтонен, Франції Жан-Ноель Барро, Німеччини, Італії Антоніо Таяні, Польщі Радослав Сікорський, Великої Британії Девід Леммі, а також представниця ЄС Кая Каллас.

Про це Андрій Сибіга повідомив у соцмережі X.

За словами Сибіги, головною темою стала тема безпеки та гарантій для України. Міністр подякував державному секретарю США за ініціативу, а також висловив вдячність президенту Дональду Трампу за його миротворчу роль.

Глава МЗС наголосив, що Україна наполягає на конкретних, юридично зобов’язальних і багаторівневих гарантіях безпеки, які мають включати військовий, дипломатичний та правовий виміри.

"Ми всі поділяємо переконання, що українська армія є фундаментальним рівнем будь-яких таких гарантій, тому її максимальне зміцнення є нашим головним пріоритетом. Я підтвердив, що Україна готова до наступних кроків на шляху до миру. Ми готові до зустрічей на рівні лідерів у будь-яких форматах і географіях. Ми готові припинити вбивства і дати шанс дипломатії", — написав Сибіга.

Водночас Андрій Сибіга попередив: у разі затягування переговорів Москва має зіткнутися з наслідками у вигляді посилення санкцій та подальшої підтримки України.

"Я вдячний нашим союзникам за підтримку і єдність. Україна залишається відданою своїй ролі контрибутора трансатлантичної безпеки та надійного союзника", — підсумував глава МЗС України.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський пояснював, що переговори наразі досі не відбулися через те, що потрібно узгодити багато питань про план переговорів та безпекові гарантії.

Також раніше президент США Дональд Трамп пояснював, чому Путін не хоче бачитися із Зеленським.