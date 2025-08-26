Видео
Видео

Главная Новости дня Сибига сделал заявление по переговорам — какая позиция у Украины

Сибига сделал заявление по переговорам — какая позиция у Украины

Дата публикации 26 августа 2025 07:19
Украина и союзники обсудили гарантии безопасности и новые санкции против России
Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: УНИАН

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил об участии в важном международном телефонном разговоре, организованном государственным секретарем США Марко Рубио с участием европейских коллег. К обсуждению присоединились главы внешнеполитических ведомств Финляндии Элина Валтонен, Франции Жан-Ноэль Барро, Германии, Италии Антонио Таяни, Польши Радослав Сикорский, Великобритании Дэвид Лемми, а также представительница ЕС Кая Каллас.

Об этом Андрей Сибига сообщил в соцсети X.

Читайте также:

Сибига обсудил с главами МИД стран Европы

По словам Сибиги, главной темой стала тема безопасности и гарантий для Украины. Министр поблагодарил государственного секретаря США за инициативу, а также выразил благодарность президенту Дональду Трампу за его миротворческую роль.

Глава МИД подчеркнул, что Украина настаивает на конкретных, юридически обязательных и многоуровневых гарантиях безопасности, которые должны включать военное, дипломатическое и правовое измерения.

"Мы все разделяем убеждение, что украинская армия является фундаментальным уровнем любых таких гарантий, поэтому ее максимальное укрепление является нашим главным приоритетом. Я подтвердил, что Украина готова к следующим шагам на пути к миру. Мы готовы к встречам на уровне лидеров в любых форматах и географиях. Мы готовы прекратить убийства и дать шанс дипломатии", — написал Сибига.

В то же время Андрей Сибига предупредил: в случае затягивания переговоров Москва должна столкнуться с последствиями в виде усиления санкций и дальнейшей поддержки Украины.

"Я благодарен нашим союзникам за поддержку и единство. Украина остается преданной своей роли контрибутора трансатлантической безопасности и надежного союзника", — подытожил глава МИД Украины.

Напомним, ранее Владимир Зеленский объяснял, что переговоры до сих пор не состоялись из-за того, что нужно согласовать много вопросов о плане переговоров и гарантиях безопасности.

Также ранее президент США Дональд Трамп объяснял, почему Путин не хочет видеться с Зеленским.

США переговоры Андрей Сибига Украина ЕС мирные переговоры
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
