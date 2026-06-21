Сибіга заявив про зростання антиукраїнських настроїв у Польщі

Андрій Сибіга. Фото: Андрій Сибіга/Facebook

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Україна фіксує посилення антиукраїнських настроїв у Польщі. Зокрема йдеться про випадки нападів на громадян, приниження та булінгу українських дітей у школах.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в ефірі ICTV, передає Новини.LIVE.

Сибіга закликав до спільних дій та діалогу між Україною і Польщею

За його словами, подібні прояви ксенофобії становлять реальну загрозу безпеці українців, які перебувають у Польщі. Сибіга наголосив, що це питання вже порушується перед польською стороною через дипломатичні канали.

Глава МЗС закликав уникати емоційної реакції та переходити до спільного реагування на такі випадки. Він нагадав, що між Україною та Польщею існують напрацьовані механізми співпраці, однак для їх ефективної роботи потрібна політична воля з обох сторін.

Новини.LIVE повідомляли, що заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква та міністр закордонних справ Андрій Сибіга вирішили повернути Польщі раніше отримані нагороди. Таким кроком вони висловили підтримку президенту України Володимиру Зеленському, якого напередодні польський лідер Кароль Навроцький позбавив ордена Білого Орла.

Новини.LIVE інформували, що Глава МЗС України заявив, що Київ відкритий до діалогу з Польщею щодо складних історичних питань, однак не ігноруватиме дії, які вважає недружніми. За його словами, Україна відповідатиме на такі кроки за принципом взаємності.