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Головна Новини дня Сибіга розкритикував заяву ЮНІСЕФ про загиблих дітей в Україні

Сибіга розкритикував заяву ЮНІСЕФ про загиблих дітей в Україні

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2026 00:31
МЗС звинуватило ЮНІСЕФ у замовчуванні російської агресії проти України
Андрій Сибіга. Фото: Andrij Sybiha

Виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга розкритикував заяву ЮНІСЕФ від 4 серпня про загиблих і поранених дітей в Україні та Росії. Організація не зазначила, що причиною загибелі неповнолітніх є російська агресія. Це створює хибне враження про рівнозначність між агресором і жертвою.

Таку заяву в неділю, 9 серпня, зробив Андрій Сибіга, передає Новини.LIVE.

Андрій Сибіга розкритикував ЮНІСЕФ
Скриншот повідомлення Andrii Sybiha/X

Сибіга розкритикував заяву ЮНІСЕФ

"Вкрай прикро, що у своїй заяві від 4 серпня UNICEF упустив ключовий момент: усі ці смерті дітей є прямим наслідком агресивної війни Росії проти України", — наголосив міністр.

За його словами, без цього уточнення заява може створювати хибне враження про однакову відповідальність Росії та України за загибель дітей.

МЗС вказало на помилки в даних

Сибіга також звернув увагу на помилки в заяві ЮНІСЕФ.

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Зокрема, за його словами, організація не уточнила, що загибель дітей у Краснодарі сталася через падіння безпілотника, який перехопила російська ППО. Також ЮНІСЕФ навів неправильні дані про загиблих дітей у Дніпропетровській області. Там загинули не троє, а семеро дітей з однієї родини.

"А вчора Росія вбила ще одну невинну українську дитину — трирічного хлопчика на Київщині", — додав очільник МЗС.

Сибіга закликав ЮНІСЕФ засудити Росію

Міністр заявив, що загибель українських дітей унаслідок російських атак є воєнними злочинами. Він закликав ЮНІСЕФ засудити дії Росії та вимагати, аби вона припипила вбивати українських дітей.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на очільника МЗС Сибігу пояснював, чому Україні складно отримувати ракети для ППО. Обсяги виробництва обмежені. До того ж на постачання впливає ситуація на Близькому Сході.

Також Новини.LIVE з посиланням на Андрія Сибігу писав, що Іран намагається відвернути увагу світу від російського терору проти цивільного судноплавства в Чорному морі. Міністр закордонних справ України вважає погрози з боку Тегерана безпідставними. За його словами, іранці є прямими співучасниками російської агресії проти України.

МЗС Андрій Сибіга ЮНІСЕФ
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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