МИД обвинил ЮНИСЕФ в замалчивании российской агрессии против Украины

Андрей Сибига. Фото: Andrij Sybiha

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига раскритиковал заявление ЮНИСЕФ от 4 августа о погибших и раненых детях в Украине и России. Организация не указала, что причиной гибели несовершеннолетних является российская агрессия. Это создает ложное впечатление о равнозначности агрессора и жертвы.

Такое заявление в воскресенье, 9 августа, сделал Андрей Сибига, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщения Andrii Sybiha/X

Сибига раскритиковал заявление ЮНИСЕФ

"Крайне прискорбно, что в своем заявлении от 4 августа ЮНИСЕФ упустил ключевой момент: все эти смерти детей являются прямым следствием агрессивной войны России против Украины", — подчеркнул министр.

По его словам, без этого уточнения заявление может создавать ложное впечатление об одинаковой ответственности России и Украины за гибель детей.

МИД указало на ошибки в данных

Сибига также обратил внимание на ошибки в заявлении ЮНИСЕФ.

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В частности, по его словам, организация не уточнила, что гибель детей в Краснодаре произошла из-за падения беспилотника, который перехватила российская ПВО. Также ЮНИСЕФ привел неверные данные о погибших детях в Днепропетровской области. Там погибли не трое, а семеро детей из одной семьи.

"А вчера Россия убила еще одного невинного украинского ребенка — трехлетнего мальчика в Киевской области", — добавил глава МИД.

Сибига призвал ЮНИСЕФ осудить Россию

Министр заявил, что гибель украинских детей в результате российских атак является военными преступлениями. Он призвал ЮНИСЕФ осудить действия России и потребовать, чтобы она прекратила убивать украинских детей.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу МИД Сибигу объяснял, почему Украине сложно получать ракеты для ПВО. Объемы производства ограничены. К тому же на поставки влияет ситуация на Ближнем Востоке.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Андрея Сибигу писали, что Иран пытается отвлечь внимание мира от российского террора против гражданского судоходства в Черном море. Министр иностранных дел Украины считает угрозы со стороны Тегерана безосновательными. По его словам, иранцы являются прямыми соучастниками российской агрессии против Украины.