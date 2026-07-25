Сибіга пояснив, як Росія може зірвати нові санкції США

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Сибіга/Facebook

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія може вдатися до чергових дипломатичних маневрів, аби перешкодити ухваленню нових санкцій США. За його словами, Кремль традиційно намагається виграти час за допомогою фальшивої дипломатії та імітації мирних зусиль. Водночас глава МЗС наголосив, що посилення санкційного тиску на Москву є життєво важливим для припинення російської агресії.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Андрія Сибіги у суботу, 25 липня.

Сибіга про наміри РФ зірвати запровадження нових санкцій США

За словами Сибіги, останніми роками простежується чітка закономірність у діях Кремля. Він зазначив, що щоразу напередодні запровадження нових масштабних санкцій, особливо з боку США, Путін намагається виграти час, використовуючи фальшиву дипломатію та інші кроки, які не мають на меті досягнення реального миру.

"Протягом останніх років простежується чітка закономірність: щоразу, коли насуваються нові масштабні санкції — особливо з боку США — Путін робить усе можливе, щоб виграти час. Яка його улюблена зброя? Фальшива дипломатія, інсценовані телефонні дзвінки та зустрічі, що проводяться недобросовісно", — зазначив глава дипломатичного відомства.

Сибіга звернув увагу, що вже наступного тижня на розгляд мають винести законопроєкт американського сенатора Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти Росії. За словами міністра, саме в цей період Москва може вдатися до чергової імітації мирних намірів, щоб вплинути на ухвалення документа:

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"З огляду на те, що наступного тижня на розгляд виноситься законопроєкт сенатора Грема про санкції, ми маємо залишатися пильними. Росія може спробувати зірвати його, вдаючи, що дбає про мир".

Глава українського МЗС наголосив, що посилення санкційного тиску на Росію є не лише своєчасним, а й життєво необхідним кроком для протидії російському терору та примушення Москви до реального припинення війни.

"Посилення санкційного тиску на Москву є не просто своєчасним кроком — це життєво важливо для протидії російському терору та примушення до реального припинення цієї війни", — зауважив Сибіга.

Скриншот заяви Сибіги/X

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Європейський Союз у межах 21-го пакета санкцій запровадив обмеження проти помічника Володимира Путіна Володимира Мединського. У ЄС зазначили, що він підтримував російську пропаганду, виправдовував війну проти України та заперечував викрадення українських дітей. Також до санкційного списку потрапили президент Федерації спортивної боротьби РФ Михайло Маміашвілі та глава Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков.

Новини.LIVE також писали, що у Сенаті США зареєстрували законопроєкт Sanctioning Russia Act of 2026, який передбачає нові жорсткі санкції проти Росії та вже отримав підтримку понад 60 сенаторів. Документ містить обмеження щодо керівництва РФ, фінансового сектору, "тіньового флоту" та країн, які купують російські енергоносії. Президент України Володимир Зеленський привітав цю ініціативу, заявивши, що вона може посилити тиск на Росію та наблизити мир.