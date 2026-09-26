Удар по McDonald’s: Сибіга закликав посилити тиск на РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Сибіга/Facebook

Росія завдала подвійного удару по логістичному об’єкту, який обслуговує McDonald’s в Україні. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що російські атаки завдають шкоди міжнародному бізнесу, загрожують робочим місцям та інвестиціям. Він закликав партнерів України зберігати та посилювати економічний тиск на Росію.

Про це Андрій Сибіга повідомив у соцмережі X у суботу, 26 вересня, інформує Новини.LIVE.

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Сибіга відреагував на удар по об’єкту McDonald’s

За словами глави МЗС України Андрія Сибіги, Росія вкотре атакувала міжнародний бізнес, який працює в Україні. Цього разу під удар потрапив логістичний об’єкт, який обслуговує мережу McDonald’s.

Очільник дипломатичного відомства зазначив, що російські атаки не лише руйнують повсякденне життя українців, а й завдають шкоди бізнесу. За його словами, вони також ставлять під загрозу робочі місця та міжнародні інвестиції.

Сибіга також заявив, що російські удари свідчать про небажання РФ завершувати війну. У зв’язку з цим він закликав міжнародних партнерів України продовжувати економічний тиск на Росію та посилювати його.

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"Росія вкотре завдала удару по міжнародному бізнесу, що працює в Україні. Цього разу вона здійснила подвійний удар по логістичному об’єкту, який обслуговує McDonald’s. Безперервні російські атаки руйнують повсякденне життя українців, завдають шкоди бізнесу, ставлять під загрозу робочі місця та підривають міжнародні інвестиції.

Це вкотре доводить, що Росія не хоче завершення цієї війни. Вона прагне, щоб увесь світ платив ціну за її терор.

Ми закликаємо всіх наших партнерів зберігати та посилювати економічний тиск на Росію. Це необхідно, щоб зменшити її спроможність продовжувати війну", — написав Сибіга.

Скриншот заяви Сибіги/X

Новини.LIVE інформували, що російська дронова атака пошкодила один зі складів логістичного партнера McDonald’s у Київській області. У компанії заявили, що внаслідок удару ніхто не постраждав. Ресторани мережі продовжують працювати у звичному режимі, а McDonald’s оцінює можливі наслідки атаки для роботи.

Новини.LIVE також повідомляли, що у деяких ресторанах McDonald’s в Україні можуть тимчасово скорочувати меню через затримки з постачанням продукції. У компанії пояснили, що перебої пов’язані з частими та тривалими повітряними тривогами. Водночас у McDonald’s спростували інформацію про нібито зникнення бургерів із яловичиною в ресторанах Одеси.