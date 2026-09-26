Удар по McDonald’s: Сибига призвал усилить давление на РФ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Сибига/Facebook

Россия нанесла двойной удар по логистическому объекту, обслуживающему сеть McDonald’s в Украине. Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что российские атаки наносят ущерб международному бизнесу, ставят под угрозу рабочие места и инвестиции. Он призвал партнеров Украины сохранять и усиливать экономическое давление на Россию.

Об этом Андрей Сибига сообщил в социальной сети X в субботу, 26 сентября, сообщает Новини.LIVE.

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Сибига отреагировал на удар по объекту McDonald’s

По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, Россия в очередной раз атаковала международный бизнес, работающий в Украине. На этот раз под удар попал логистический объект, обслуживающий сеть McDonald’s.

Глава дипломатического ведомства отметил, что российские атаки не только разрушают повседневную жизнь украинцев, но и наносят ущерб бизнесу. По его словам, они также ставят под угрозу рабочие места и международные инвестиции.

Сибига также заявил, что российские удары свидетельствуют о нежелании РФ завершить войну. В связи с этим он призвал международных партнеров Украины продолжать экономическое давление на Россию и усиливать его.

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"Россия в очередной раз нанесла удар по международному бизнесу, работающему в Украине. На этот раз она нанесла двойной удар по логистическому объекту, обслуживающему McDonald’s. Непрекращающиеся российские атаки разрушают повседневную жизнь украинцев, наносят ущерб бизнесу, ставят под угрозу рабочие места и подрывают международные инвестиции.

Это в очередной раз доказывает, что Россия не хочет окончания этой войны. Она стремится к тому, чтобы весь мир платил цену за её террор.

Мы призываем всех наших партнеров сохранять и усиливать экономическое давление на Россию. Это необходимо, чтобы уменьшить её способность продолжать войну", — написал Сибига.

Скриншот заявления Сибиги/X

Новини.LIVE сообщали, что российская атака с использованием дронов повредила один из складов логистического партнера McDonald’s в Киевской области. В компании заявили, что в результате удара никто не пострадал. Рестораны сети продолжают работать в обычном режиме, а McDonald’s оценивает возможные последствия атаки для своей работы.

Новини.LIVE также писали, что в некоторых ресторанах McDonald’s в Украине могут временно сократить меню из-за задержек с поставками продукции. В компании пояснили, что перебои связаны с частыми и длительными воздушными тревогами. В то же время в McDonald’s опровергли информацию о якобы исчезновении бургеров с говядиной в ресторанах Одессы.