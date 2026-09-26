Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сибига об ударе РФ по складу McDonald’s: весь мир платит за террор

Сибига об ударе РФ по складу McDonald’s: весь мир платит за террор

Ua ru
26 сентября 2026 11:02
Удар по McDonald’s: Сибига призвал усилить давление на РФ
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Сибига/Facebook

Россия нанесла двойной удар по логистическому объекту, обслуживающему сеть McDonald’s в Украине. Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что российские атаки наносят ущерб международному бизнесу, ставят под угрозу рабочие места и инвестиции. Он призвал партнеров Украины сохранять и усиливать экономическое давление на Россию.

Об этом Андрей Сибига сообщил в социальной сети X в субботу, 26 сентября, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Сибига отреагировал на удар по объекту McDonald’s

По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, Россия в очередной раз атаковала международный бизнес, работающий в Украине. На этот раз под удар попал логистический объект, обслуживающий сеть McDonald’s.

Глава дипломатического ведомства отметил, что российские атаки не только разрушают повседневную жизнь украинцев, но и наносят ущерб бизнесу. По его словам, они также ставят под угрозу рабочие места и международные инвестиции.

Сибига также заявил, что российские удары свидетельствуют о нежелании РФ завершить войну. В связи с этим он призвал международных партнеров Украины продолжать экономическое давление на Россию и усиливать его.

Читайте также:

"Россия в очередной раз нанесла удар по международному бизнесу, работающему в Украине. На этот раз она нанесла двойной удар по логистическому объекту, обслуживающему McDonald’s. Непрекращающиеся российские атаки разрушают повседневную жизнь украинцев, наносят ущерб бизнесу, ставят под угрозу рабочие места и подрывают международные инвестиции.

Это в очередной раз доказывает, что Россия не хочет окончания этой войны. Она стремится к тому, чтобы весь мир платил цену за её террор.

Мы призываем всех наших партнеров сохранять и усиливать экономическое давление на Россию. Это необходимо, чтобы уменьшить её способность продолжать войну", — написал Сибига.

null
Скриншот заявления Сибиги/X

Новини.LIVE сообщали, что российская атака с использованием дронов повредила один из складов логистического партнера McDonald’s в Киевской области. В компании заявили, что в результате удара никто не пострадал. Рестораны сети продолжают работать в обычном режиме, а McDonald’s оценивает возможные последствия атаки для своей работы.

Новини.LIVE также писали, что в некоторых ресторанах McDonald’s в Украине могут временно сократить меню из-за задержек с поставками продукции. В компании пояснили, что перебои связаны с частыми и длительными воздушными тревогами. В то же время в McDonald’s опровергли информацию о якобы исчезновении бургеров с говядиной в ресторанах Одессы.

Андрей Сибига McDonald's обстрелы бизнес война в Украине атака
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации