Українське зерно в Африці — Сибіга обговорив хаб у Єгипті

Україна планує відкрити у Єгипті великий логістичний центр для експорту продовольства, який обговорили очільник МЗС України Андрій Сибіга та його колега з Єгипту Бадр Абдельатті. Дипломати також обговорили захист енергосистеми від російських атак у розпал зими.

Про це повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга на своїй офіційній сторінці у соцмережі X, інформують Новини.LIVE.

За словами Сибіги, створення логістичного хабу в Єгипті стане стратегічним кроком. Це дозволить швидше та ефективніше постачати українські продукти до країн Африки.

Сибіга та його єгипетський колега Бадр Абдельатті вже обговорили конкретні етапи реалізації цього проєкту. Фактично, міністри почали втілювати у життя домовленості, про які раніше говорили президенти обох держав.

Очільник українського МЗС детально розповів колезі про ситуацію в енергосистемі та про те, як Україна тримає енергетичний фронт у складних зимових умовах.

Сторони не оминули і питання миру. Сибіга окреслив динаміку дипломатичних зусиль України, а Єгипет зі свого боку вкотре підтвердив, що підтримує суверенітет та територіальну цілісність нашої країни. Співпраця у сфері торгівлі та продовольчої безпеки залишається пріоритетом для обох міністерств.

Каїр залишається важливим партнером Києва в регіоні. Глава МЗС подякував єгипетській стороні за конструктивну позицію та готовність до поглиблення відносин.

Раніше Андрій Сибіга заявив, що окупанти РФ не досягають успіхів на фронті. За словами очільника МЗС, війна стала для Кремля невдалою.

Також Сибіга проінформував, що мирну угоду із 20 пунктів Україна підпише зі Сполучними Штатами. Своєю чергою США підпишуть окремий документ з РФ.