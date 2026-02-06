Украинское зерно в Африке — Сибига поговорил о хабе в Египте

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: УНИАН

Украина планирует открыть в Египте большой логистический центр для экспорта продовольствия, который обсудили глава МИД Украины Андрей Сибига и его коллега из Египта Бадр Абдельатти. Дипломаты также обсудили защиту энергосистемы от российских атак в разгар зимы.

Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига на своей официальной странице в соцсети X, информируют Новини.LIVE.

Сообщение Андрея Сибиги. Фото: Скриншот

По словам Сибиги, создание логистического хаба в Египте станет стратегическим шагом. Это позволит быстрее и эффективнее поставлять украинские продукты в страны Африки.

Сибига и его египетский коллега Бадр Абдельятти уже обсудили конкретные этапы реализации этого проекта. Фактически, министры начали воплощать в жизнь договоренности, о которых ранее говорили президенты обоих государств.

Глава украинского МИД подробно рассказал коллеге о ситуации в энергосистеме и о том, как Украина держит энергетический фронт в сложных зимних условиях.

Стороны не обошли и вопрос мира. Сибига очертил динамику дипломатических усилий Украины, а Египет со своей стороны в очередной раз подтвердил, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашей страны. Сотрудничество в сфере торговли и продовольственной безопасности остается приоритетом для обоих министерств.

Каир остается важным партнером Киева в регионе. Глава МИД поблагодарил египетскую сторону за конструктивную позицию и готовность к углублению отношений.

Ранее Андрей Сибига заявил, что оккупанты РФ не достигают успехов на фронте. По словам главы МИД, война стала для Кремля неудачной.

Также Сибига проинформировал, что мирное соглашение из 20 пунктов Украина подпишет с Соединенными Штатами. В свою очередь США подпишут отдельный документ с РФ.