Сибіга після атаки на Київ закликав союзників посилити захист від балістики

Андрій Сибіга. Фото: Андрій Сибіга/Facebook

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія продовжує використовувати балістичні ракети як інструмент терору проти України. За його словами, одним із головних завдань зараз є позбавлення Москви цієї переваги.

Про це Андрій Сибіга повідомив після чергової російської атаки по Києву у своєму X, передає Новини.LIVE.

Глава МЗС закликав прискорити посилення захисту від балістики

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія минулої ночі знову атакувала Київ балістичними ракетами. Внаслідок удару по столиці постраждали 11 людей, серед них — дитина.

За словами глави МЗС, Москва продовжує робити ставку на балістичні удари, використовуючи їх для тиску на Україну та залякування цивільного населення.

"Путін робить ставку на балістичний терор. Як ми говорили з нашими союзниками в Анкарі, мета номер один зараз — позбавити Москву цієї останньої переваги", — заявив Сибіга.

Читайте також:

Він зазначив, що кроки для посилення захисту України від балістичних загроз є зрозумілими, однак діяти потрібно якомога швидше.

"Ми покладаємося на швидке виконання домовленостей, досягнутих Президентом Володимиром Зеленським та українською делегацією, щоб забезпечити захист українських сімей від російського балістичного терору", — наголосив міністр.

Допис Андрія Сибіги. Скріншот: X

Новини.LIVE повідомляли, що Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ працює із міжнародними партнерами над отриманням ліцензій для виробництва систем Patriot в Україні. За його словами, це дозволить посилити українську протиповітряну оборону та прискорити розвиток власного оборонного виробництва.

Також Новини.LIVE інформували, що Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що саміт НАТО став важливим етапом для підтримки України. За його словами, союзники ухвалили низку рішень для зміцнення обороноздатності держави, а підхід партнерів до України зазнав суттєвих змін.