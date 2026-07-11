Сибига после атаки на Киев призвал союзников усилить защиту от баллистических ракет

Андрей Сибига. Фото: Андрей Сибига/Facebook

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия продолжает использовать баллистические ракеты в качестве инструмента террора против Украины. По его словам, одной из главных задач сейчас является лишение Москвы этого преимущества.

Об этом Андрей Сибига сообщил после очередной российской атаки на Киев в своем X, передает Новини.LIVE.

Глава МИД призвал ускорить усиление защиты от баллистических ракет

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия прошлой ночью вновь атаковала Киев баллистическими ракетами. В результате удара по столице пострадали 11 человек, среди них — ребенок.

По словам главы МИД, Москва продолжает делать ставку на баллистические удары, используя их для давления на Украину и запугивания гражданского населения.

"Путин делает ставку на баллистический террор. Как мы говорили с нашими союзниками в Анкаре, цель номер один сейчас — лишить Москву этого последнего преимущества", — заявил Сибига.

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Он отметил, что шаги по усилению защиты Украины от баллистических угроз понятны, однако действовать нужно как можно быстрее.

"Мы рассчитываем на скорейшее выполнение договоренностей, достигнутых президентом Владимиром Зеленским и украинской делегацией, чтобы обеспечить защиту украинских семей от российского баллистического террора", — подчеркнул министр.

Сообщение Андрея Сибиги. Скриншот: X

Новини.LIVE сообщали, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев работает с международными партнерами над получением лицензий на производство систем Patriot в Украине. По его словам, это позволит усилить украинскую противовоздушную оборону и ускорить развитие собственного оборонного производства.

Также Новини.LIVE информировали, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что саммит НАТО стал важным этапом для поддержки Украины. По его словам, союзники приняли ряд решений по укреплению обороноспособности государства, а подход партнеров к Украине претерпел существенные изменения.