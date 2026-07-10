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Главная Новости дня Сибига рассказал об итогах саммита НАТО и объявил об участии в заседании Совета ЕС

Сибига рассказал об итогах саммита НАТО и объявил об участии в заседании Совета ЕС

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2026 10:53
Сибига рассказал о саммите НАТО и объявил об участии Украины в Совете ЕС
Феликс Бауманн, Андрей Сибига и Ирина Матяш. Фото: Новини.LIVE

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал саммит НАТО чрезвычайно результативным для Украины. По его словам, союзники приняли важные решения по укреплению обороны страны, а отношение к Украине среди партнеров изменилось.

Об этом Сибига заявил в комментарии журналистке Новини.LIVE Анастасии Жиденко.

Украина стала важной составляющей безопасности НАТО

По словам главы МИД, в ходе саммита был принят ряд решений, касающихся укрепления украинской противовоздушной обороны, поставок вооружения с противоракетными возможностями, возможности получения лицензий на производство оружия в Украине и создания противоракетной коалиции.

Сибига подчеркнул, что наиболее эффективным решением было бы развертывание производства ракет и систем ПВО непосредственно на территории Украины.

"Мы научились очень быстро масштабировать любой проект, это признает весь мир. Украинцы — это тот народ и та страна, которые умеют и способны очень быстро решать самые сложные задачи", — отметил министр.

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Феликс Бауманн, Андрей Сибига и Ирина Матяш. Фото: Новини.LIVE

Он также подчеркнул, что во время саммита ощущалось единство союзников, а Украину все чаще воспринимают не только как получателя помощи, но и как партнера в сфере безопасности.

"Самое большое изменение в восприятии стран-членов НАТО — это то, что Украина стала гарантом безопасности, вносит вклад в обеспечение безопасности", — сказал Сибига.

Украина будет настаивать на ужесточении санкций против РФ

Помимо вопросов обороны, Сибига рассказал о предстоящем заседании Совета ЕС, где Украина планирует поднять вопросы возвращения украинских гражданских пленных и детей, удерживаемых Россией, поддержки энергетики перед зимним периодом, а также открытия переговорных кластеров по вступлению в Евросоюз.

Комментируя возможность принятия «облегченного» пакета санкций против России, министр заявил, что Киев выступает только за действенные ограничения.

"Я не знаю, что такое „облегченный“, я знаю, что такое действенные санкции. Мы настаиваем на действенных пакетах санкций, от которых у россиян должна, извините, экономически гореть земля под ногами", — подчеркнул Сибига.

Новини.LIVE сообщали, что, по словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, Киев ведет переговоры с международными партнерами о получении лицензий на производство антибаллистических систем Patriot. Это может существенно усилить возможности Украины в сфере противовоздушной обороны и ускорить развитие собственного оборонного производства.

Новини.LIVE писали, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о начале работы Генерального консульства Украины во французском Лионе. Новое дипломатическое учреждение уже открыло прием граждан и оказывает консульские услуги.

НАТО Андрей Сибига Рада Европы
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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