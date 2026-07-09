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Украина открыла Генеральное консульство в французском Лионе

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2026 15:07
Украина открыла Генеральное консульство в Лионе: Сибига сообщил о начале работы
Посетители генерального консульства. Фото: МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил о начале работы Генерального консульства Украины в французском Лионе. Новое дипломатическое учреждение уже приступило к приему граждан.

Об этом он написал в Facebook, передает Новини.LIVE.

Открытие Генерального консульства Украины в Лионе

По словам главы МИД, открытие консульства стало важным шагом в расширении дипломатического присутствия Украины во Франции, которая является одним из ключевых партнеров нашего государства.

"Это важное событие, над которым мы работали долгое время", — отметил Сибига.

Украина открыла Генеральное консульство в французском Лионе - фото 1
Здание консульства. Фото: МИД Украины

Генеральное консульство будет обслуживать украинцев, проживающих в регионах Овернь-Рона-Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег и на Корсике. По неофициальным данным, в этом консульском округе проживает около 45 тысяч граждан Украины.

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Здание консульства. Фото: МИД Украины

Министр сообщил, что здание консульства современное, безбарьерное и соответствует европейским стандартам. Для детей оборудовано отдельное творческое пространство с книгами, а в день открытия учреждения также стартовала выставка украинских художниц "Цвета стойкости", которая продлится два месяца.

Помимо консульских услуг, новое учреждение будет информировать украинскую громаду о выездном консульском обслуживании, актуальных изменениях и важных объявлениях через официальный сайт и страницы в соцсетях.

Как сообщали Новини.LIVE, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел переговоры с главой МИД Китая Ван И. В ходе встречи стороны обсудили двустороннее сотрудничество, дипломатические контакты и вопросы завершения войны.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Украина инициировала переговоры министра иностранных дел Андрея Сибиги с главой МИД Польши Радославом Сикорским на фоне обострения дискуссий между Киевом и Варшавой. Одной из главных тем встречи должно было стать возобновление конструктивного диалога между странами.

Франция МИД Андрей Сибига консульство
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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