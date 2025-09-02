Відео
Головна Новини дня Сіамські близнючки Хенсел народили дитину — фото

Сіамські близнючки Хенсел народили дитину — фото

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 18:38
Еббі та Бріттані Хенсел стали мамами
Еббі та Бріттані Хенсел. Фото: The Sun

Найвідоміші у світі сіамські близнючки Еббі та Бріттані Хенсел, імовірно, стали мамами. У мережі з’явилися фото, де сестри з автолюлькою відвідують школу в Міннесоті, де вони працюють вчительками.

Про це повідомляє The Sun.

Читайте також:

Сестер Хенсел помітили з немовлям

Самі сестри поки не коментують інформацію про поповнення в сім’ї.

Відомо, що нижня частина тіла у Еббі та Бріттані спільна — одна печінка, кишечник і репродуктивна система. У 2021 році Еббі (права половина тіла) вийшла заміж за американського ветерана Джошуа Боуллінга. Ще у підлітковому віці близнючки зізнавалися в документальному фільмі, що мріють про дитину. Схоже, тепер їхня мрія здійснилася.

сіамські
Сестри Хенсел. Фото: The Sun

Про новонародженого наразі подробиць немає.

Зазначимо, що близнючки вперше стали відомими після того, як з’явилися в шоу Опри Вінфрі в 1996 році, а також прикрасили обкладинку журналу LIFE і знялися в реаліті-шоу TLC "Еббі і Бріттані", яке показувало їх життя.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
