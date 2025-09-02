Еббі та Бріттані Хенсел стали мамами

Еббі та Бріттані Хенсел. Фото: The Sun

Найвідоміші у світі сіамські близнючки Еббі та Бріттані Хенсел, імовірно, стали мамами. У мережі з’явилися фото, де сестри з автолюлькою відвідують школу в Міннесоті, де вони працюють вчительками.

Про це повідомляє The Sun.

Реклама

Читайте також:

Сестер Хенсел помітили з немовлям

Самі сестри поки не коментують інформацію про поповнення в сім’ї.

Відомо, що нижня частина тіла у Еббі та Бріттані спільна — одна печінка, кишечник і репродуктивна система. У 2021 році Еббі (права половина тіла) вийшла заміж за американського ветерана Джошуа Боуллінга. Ще у підлітковому віці близнючки зізнавалися в документальному фільмі, що мріють про дитину. Схоже, тепер їхня мрія здійснилася.

Сестри Хенсел. Фото: The Sun

Про новонародженого наразі подробиць немає.

Зазначимо, що близнючки вперше стали відомими після того, як з’явилися в шоу Опри Вінфрі в 1996 році, а також прикрасили обкладинку журналу LIFE і знялися в реаліті-шоу TLC "Еббі і Бріттані", яке показувало їх життя.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що після того, як українська співачка Настя Каменських заспівала російською мовою під час виступу у США, Ювелірний бренд "Золотий Вік" припинив з нею співпрацю.

Також повідомлялося, що у легендарного голлівудського 70-річного актора Брюса Вілліса прогресує деменція.