Эбби и Бриттани Хэнсел стали мамами

Эбби и Бриттани Хенсел. Фото: The Sun

Самые известные в мире сиамские близняшки Эбби и Бриттани Хенсел, вероятно, стали мамами. В сети появились фото, где сестры с автолюлькой посещают школу в Миннесоте, где они работают учительницами.

Об этом сообщает The Sun.

Сестер Хенсел заметили с младенцем

Сами сестры пока не комментируют информацию о пополнении в семье.

Известно, что нижняя часть тела у Эбби и Бриттани общая - одна печень, кишечник и репродуктивная система. В 2021 году Эбби (правая половина тела) вышла замуж за американского ветерана Джошуа Боуллинга. Еще в подростковом возрасте близняшки признавались в документальном фильме, что мечтают о ребенке. Похоже, теперь их мечта осуществилась.

Сестры Хенсел. Фото: The Sun

О новорожденном пока подробностей нет.

Отметим, что близняшки впервые стали известными после того, как появились в шоу Опры Уинфри в 1996 году, а также украсили обложку журнала LIFE и снялись в реалити-шоу TLC "Эбби и Бриттани", которое показывало их жизнь.

