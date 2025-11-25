Відео
Відео

Швидкий інтернет стане доступнішим — Зеленський підписав закон

Швидкий інтернет стане доступнішим — Зеленський підписав закон

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 13:42
Оновлено: 13:43
В Україні запровадили стандарти мінімальної швидкості мобільного інтернету — Зеленський підписав закон
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав закон який спрямований на підвищення якості зв’язку. Його Верховна Рада ухвалила 4 листопада.

Про це стало відомо з картки законопроєкту на сайті парламенту.

В Україні забезпечать стабільний інтернет по всій території

Ухваленим законом запроваджуються стандарти мінімальної швидкості мобільного інтернету для всіх населених пунктів.

Тепер цих норм будуть зобов'язані дотримуватися мобільні оператори.

Крім того, українцям стане простіше перевіряти, наскільки якісний у них мобільний інтернет. Спеціальний тест швидкості на смартфоні дозволить надсилати дані про якість зв'язку напряму регулятору — НКЕК.

Також закон гарантує, що національний роумінг (можливість користуватися мережами інших операторів, коли ваша недоступна) залишиться доступним і після війни.

Нагадаємо, деякі речі в будинку можуть глушити або спотворювати сигнал Wi-Fi.

Також ми писали, які смартфони підтримують супутниковий інтернет.

Володимир Зеленський Верховна Рада закон інтернет мобільний інтернет
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
