В Україні запровадили стандарти мінімальної швидкості мобільного інтернету — Зеленський підписав закон

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав закон який спрямований на підвищення якості зв’язку. Його Верховна Рада ухвалила 4 листопада.

Про це стало відомо з картки законопроєкту на сайті парламенту.

Реклама

Читайте також:

Карта законопроєкту на сайті ВРУ. Фото: скриншот

В Україні забезпечать стабільний інтернет по всій території

Ухваленим законом запроваджуються стандарти мінімальної швидкості мобільного інтернету для всіх населених пунктів.

Тепер цих норм будуть зобов'язані дотримуватися мобільні оператори.

Крім того, українцям стане простіше перевіряти, наскільки якісний у них мобільний інтернет. Спеціальний тест швидкості на смартфоні дозволить надсилати дані про якість зв'язку напряму регулятору — НКЕК.

Також закон гарантує, що національний роумінг (можливість користуватися мережами інших операторів, коли ваша недоступна) залишиться доступним і після війни.

Нагадаємо, деякі речі в будинку можуть глушити або спотворювати сигнал Wi-Fi.

Також ми писали, які смартфони підтримують супутниковий інтернет.