В Украине ввели стандарты минимальной скорости мобильного интернета — Зеленский подписал закон

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон который направлен на повышение качества связи. Его Верховная Рада приняла 4 ноября.

Об этом стало известно из карточки законопроекта на сайте парламента.

Реклама

Читайте также:

Карта законопроекта на сайте ВРУ. Фото: скриншот

В Украине обеспечат стабильный интернет по всей территории

Принятым законом вводятся стандарты минимальной скорости мобильного интернета для всех населенных пунктов.

Теперь этих норм будут обязаны придерживаться мобильные операторы.

Кроме того, украинцам станет проще проверять, насколько качественный у них мобильный интернет. Специальный тест скорости на смартфоне позволит присылать данные о качестве связи напрямую регулятору — НКЭК.

Также закон гарантирует, что национальный роуминг (возможность пользоваться сетями других операторов, когда ваша недоступна) останется доступным и после войны.

Напомним, некоторые вещи в доме могут глушить или искажать сигнал Wi-Fi.

Также мы писали, какие смартфоны поддерживают спутниковый интернет.