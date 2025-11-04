Відео
Головна Новини дня Мобільний інтернет стане швидшим — Рада ухвалила закон

Мобільний інтернет стане швидшим — Рада ухвалила закон

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 13:09
Оновлено: 14:09
В Україні запроваджуються стандарти мінімальної швидкості мобільного інтернету
Мобільний телефон. Фото: pixabay.com

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №12094, який спрямований на підвищення якості зв’язку. Таке рішення підтримали 263 нардепи.

Про це стало відомо під час пленарного засідання у вівторок, 4 листопада.

Що передбачає закон

Документ запроваджує стандарти мінімальної швидкості мобільного інтернету для всіх населених пунктів. Їх будуть зобов'язані дотримуватися мобільні оператори.

Українці зможуть перевіряти якість мобільного інтернету за допомогою спеціального тесту на швидкість на смартфонах. Далі ця інформація передаватиметься регулятору сфери — НКЕК.

Також документ залишає для українців послуги національного роумінгу після завершення воєнного стану.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
