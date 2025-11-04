Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Мобильный интернет станет быстрее — Рада приняла закон

Мобильный интернет станет быстрее — Рада приняла закон

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 13:09
обновлено: 13:54
В Украине вводятся стандарты минимальной скорости мобильного интернета
Мобильный телефон. Фото: pixabay.com

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №12094, который направлен на повышение качества связи. Такое решение поддержали 263 нардепа.

Об этом стало известно во время пленарного заседания во вторник, 4 ноября.

Реклама
Читайте также:
проєкт
Законопроект на сайте Рады. Фото: скриншот

Что предусматривает закон

Документ вводит стандарты минимальной скорости мобильного интернета для всех населенных пунктов. Их будут обязаны соблюдать мобильные операторы.

Украинцы смогут проверять качество мобильного интернета с помощью специального теста на скорость на смартфонах. Далее эта информация будет передаваться регулятору сферы — НКЭК.

Также документ оставляет для украинцев услуги национального роуминга после завершения военного положения.

Напомним, ранее сообщалось, почему в квартире уменьшается скорость Wi-Fi.

Также мы писали, почему необходимо выключать Wi-Fi на телефоне на ночь.

Верховная Рада украинцы нардепы смартфон мобильный интернет
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации