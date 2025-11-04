В Украине вводятся стандарты минимальной скорости мобильного интернета

Мобильный интернет станет быстрее — Рада приняла закон
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №12094, который направлен на повышение качества связи. Такое решение поддержали 263 нардепа.
Об этом стало известно во время пленарного заседания во вторник, 4 ноября.
Что предусматривает закон
Документ вводит стандарты минимальной скорости мобильного интернета для всех населенных пунктов. Их будут обязаны соблюдать мобильные операторы.
Украинцы смогут проверять качество мобильного интернета с помощью специального теста на скорость на смартфонах. Далее эта информация будет передаваться регулятору сферы — НКЭК.
Также документ оставляет для украинцев услуги национального роуминга после завершения военного положения.
Напомним, ранее сообщалось, почему в квартире уменьшается скорость Wi-Fi.
Также мы писали, почему необходимо выключать Wi-Fi на телефоне на ночь.
Читайте Новини.LIVE!