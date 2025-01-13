Швейцарія гарантує Путіну недоторканість у разі початку перемовин про мир

Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Швейцарія пообіцяла імунітет російському диктатору Володимиру Путіну від арешту. Він матиме такі гарантії, якщо прийме рішення взяти участь у мирних перемовинах.

Про це пише The Times у понеділок, 13 січня.

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Офіційний Берн регулярно інформує Київ, Вашингтон та Москву про готовність провести новий саміт для пошуку миру в Україні. Таку заяву зробив Ніколя Бідо, офіційний представник міністерства закордонних справ Швейцарії.

Варто нагадати, що Швейцарія юридично зобов'язана затримати Путіна відповідно до виданого Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт, якщо президент держави-агресора візьме участь у саміті.

Втім, Бідо наголосив, що уряд Швейцарії має повноваження зробити виняток для мирних перемовин і гарантуватиме Путіну недоторканість.

Також ми писали, що у Швейцарії заявили про готовність організувати зустріч російського диктатора Володимира Путіна та новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на своїй території. Такий сценарій можливий, якщо швейцарську сторону про це попросять.

Аналітики ISW дали оцінку готовності Москви до переговорів. Там заявили, що це не призведе до повноцінного та сталого миру.