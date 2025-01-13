Швейцария гарантирует Путину неприкосновенность в случае начала переговоров о мире

Владимир Путин. Фото: росСМИ

Швейцария пообещала иммунитет российскому диктатору Владимиру Путину от ареста. Он получит такие гарантии, если примет решение принять участие в мирных переговорах.

Об этом пишет The Times в понедельник, 13 января.

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Официальный Берн регулярно сообщает Киеву, Вашингтону и Москве о готовности провести новый саммит для поиска мира в Украине. Такое заявление сделал Николя Бидо, официальный представитель министерства иностранных дел Швейцарии.

Следует напомнить, что Швейцария юридически обязана задержать Путина в соответствии с выданным Международным уголовным судом ордером на арест, если президент государства-агрессора примет участие в саммите.

Впрочем, Бидо подчеркнул, что у правительства Швейцарии есть полномочия сделать исключение для мирных переговоров и гарантировать Путину неприкосновенность.

Также мы писали, что в Швейцарии заявили о готовности организовать встречу российского диктатора Владимира Путина и вновь избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на своей территории. Такой сценарий возможен, если швейцарскую сторону попросят об этом.

Аналитики ISW дали оценку готовности Москвы к переговорам. Там заявили, что это не приведет к полноценному и устойчивому миру.