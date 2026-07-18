Шуляк: нове Мінвідновлення відповідатиме за підготовку до опалювального сезону

Олена Шулянк. Фото: facebook/el.shuliak

Карина Приходько Редактор

Нове Міністерство відновлення інфарструктури і транспорту буде відповідати за підготовку до зими. Ухвалені плани стійкості потрібно реалізовувати максимально швидко і без перепон.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявила голова парламентського Комітету з питань державної влади Олена Шуляк в ефірі Ранок.LIVE.

Підготовка України до зими

Шуляк розповіла, що за реалізацію планів стійкості до опалювального сезону відповідатиме новостворене Міністерство відновлення інфраструктури і транспорту, яке очолив Микола Калашник.

"Мене хвилювало, яке міністерство буде відповідальне за те, щоб плани стійкості, які вже затверджені РНБО, були реалізовані. [...]Це буде Міністерство відновлення інфраструктури і транспорту", — сказала депутатка.

За її словами, новий прем'єр-міністр Сергій Корецький розуміє, що реалізовувати ці плани потрібно максимально швидко, без бюрократичних перепон, допомагаючи місцевій та регіональній владі підготувати громади до опалювального сезону.

Як писали Новини.LIVE, раніше Володимир Зеленський заявив, що новий уряд має підготувати Україну до зими. За його словами, за будь-якого сценарію Україна має бути повністю готова захищати життя.

Також президент попередив Кремль про "непросту зиму" для Росії. Якщо Москва відмовиться від переговорів, її очікують повітряні атаки з боку України.