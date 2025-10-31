Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Шухляда дій — президент розкрив, як готують відповіді на удари РФ

Шухляда дій — президент розкрив, як готують відповіді на удари РФ

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 16:13
Оновлено: 16:45
Як Україна відповідає на удари по людях і об’єктах — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що після ударів з боку Росії по інфраструктурі чи по людях є заздалегідь напрацьований пакет відповідних дій, який миттєво застосовується. Він наголосив, що всі кроки ретельно зважені, — від вибору інструментів до оцінки їхньої вартості, — і виконуються в рамках чіткої стратегії.

Про це заявив глава держави під час наради в пятницю, 31 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Як працює механізм реакції України

За словами президента, українські командні центри мають визначений набір інструментів, підготовлених для різних сценаріїв, та чіткі процедури їхнього застосування. 

"Ми нічого не робимо першими. У нас є чітко все прописано... Ми знаємо вартість наших відповідей. Тобто ми знаємо кількість інструментів, яка їхня вартість, і ми знаємо вартість операцій", — зазначив Зеленський. 

Президент зазначив, що коли Росія атакує нашу інфраструктуру або людей, у ЗСУ миттєво спрацьовує готовий план відповіді на атаку.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський повідомив про узгодження нових напрямів санкційної політики, покликаної посилити тиск на російський військово-промисловий комплекс.

Раніше ми також інформували, що Зеленський заявив про складну, але контрольовану ситуацію в Покровську, де російське командування зосередило понад 170 тисяч військових, проте не змогло досягти жодних стратегічних успіхів.

 

Володимир Зеленський війна ЗСУ війна в Україні Росія
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації