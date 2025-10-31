Як Україна відповідає на удари по людях і об’єктах — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що після ударів з боку Росії по інфраструктурі чи по людях є заздалегідь напрацьований пакет відповідних дій, який миттєво застосовується. Він наголосив, що всі кроки ретельно зважені, — від вибору інструментів до оцінки їхньої вартості, — і виконуються в рамках чіткої стратегії.

Про це заявив глава держави під час наради в пятницю, 31 жовтня.

Як працює механізм реакції України

За словами президента, українські командні центри мають визначений набір інструментів, підготовлених для різних сценаріїв, та чіткі процедури їхнього застосування.

"Ми нічого не робимо першими. У нас є чітко все прописано... Ми знаємо вартість наших відповідей. Тобто ми знаємо кількість інструментів, яка їхня вартість, і ми знаємо вартість операцій", — зазначив Зеленський.

Президент зазначив, що коли Росія атакує нашу інфраструктуру або людей, у ЗСУ миттєво спрацьовує готовий план відповіді на атаку.

