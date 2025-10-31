Как Украина отвечает на удары по людям и объектам - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что после ударов со стороны России по инфраструктуре или по людям есть заранее наработанный пакет соответствующих действий, который мгновенно применяется. Он подчеркнул, что все шаги тщательно взвешены, — от выбора инструментов до оценки их стоимости, — и выполняются в рамках четкой стратегии.

Об этом заявил глава государства во время совещания в пятницу, 31 октября.

Как работает механизм реакции Украины

По словам президента, украинские командные центры имеют определенный набор инструментов, подготовленных для различных сценариев, и четкие процедуры их применения.

"Мы ничего не делаем первыми. У нас есть четко все прописано... Мы знаем стоимость наших ответов. То есть мы знаем количество инструментов, какова их стоимость, и мы знаем стоимость операций", — отметил Зеленский.

Президент отметил, что когда Россия атакует нашу инфраструктуру или людей, в ВСУ мгновенно срабатывает готовый план ответа на атаку.

