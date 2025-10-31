Видео
Ящик действий — президент раскрыл, как готовят ответы на удары РФ

Ящик действий — президент раскрыл, как готовят ответы на удары РФ

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 16:13
обновлено: 16:14
Как Украина отвечает на удары по людям и объектам - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что после ударов со стороны России по инфраструктуре или по людям есть заранее наработанный пакет соответствующих действий, который мгновенно применяется. Он подчеркнул, что все шаги тщательно взвешены, — от выбора инструментов до оценки их стоимости, — и выполняются в рамках четкой стратегии.

Об этом заявил глава государства во время совещания в пятницу, 31 октября.

Читайте также:

Как работает механизм реакции Украины

По словам президента, украинские командные центры имеют определенный набор инструментов, подготовленных для различных сценариев, и четкие процедуры их применения.

"Мы ничего не делаем первыми. У нас есть четко все прописано... Мы знаем стоимость наших ответов. То есть мы знаем количество инструментов, какова их стоимость, и мы знаем стоимость операций", — отметил Зеленский.

Президент отметил, что когда Россия атакует нашу инфраструктуру или людей, в ВСУ мгновенно срабатывает готовый план ответа на атаку.

Напомним, что Владимир Зеленский сообщил о согласовании новых направлений санкционной политики, призванной усилить давление на российский военно-промышленный комплекс.

Ранее мы также информировали, что Зеленский заявил о сложной, но контролируемой ситуации в Покровске, где российское командование сосредоточило более 170 тысяч военных, однако не смогло достичь никаких стратегических успехов.

Владимир Зеленский война ВСУ война в Украине Россия
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
