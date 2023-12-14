Шуфрича залишили під вартою ще майже на два місяці

Нардеп Нестор Шуфрич у залі суду. Фото: Новини.LIVE

Народному депутату Нестору Шуфричу продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Таке рішення прийняв Печерський районний суд Києва.

Про це повідомляє Суспільне.

Читайте також:

До якого терміну триматимуть нардепа

Як відомо, Шуфрич підозрюється у державній зраді.

Зазначається, що його будуть тримати під вартою до 9 лютого, проте його адвокати вже готуються апелювати таке рішення.

Що відомо про суд над Шуфричем

Зазначимо, що в листопаді суд продовжив запобіжний захід Нестору Шуфричу.

Своєю чергою він заявив, що готує позов до Європейського суду з прав людини. Причиною цьому є те, що обшуки в його будинку відбувалися "онлайн".

Нагадаємо, Нестор Шуфрич досі перебуває у складі Комітету Верховної Ради з питань свободи слова. Його виключення можливе лише за наданням судового вердикту, який передбачає позбавлення його депутатського мандата.