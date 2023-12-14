Шуфрича залишили під вартою ще майже на два місяці
Народному депутату Нестору Шуфричу продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Таке рішення прийняв Печерський районний суд Києва.
Про це повідомляє Суспільне.
До якого терміну триматимуть нардепа
Як відомо, Шуфрич підозрюється у державній зраді.
Зазначається, що його будуть тримати під вартою до 9 лютого, проте його адвокати вже готуються апелювати таке рішення.
Що відомо про суд над Шуфричем
Зазначимо, що в листопаді суд продовжив запобіжний захід Нестору Шуфричу.
Своєю чергою він заявив, що готує позов до Європейського суду з прав людини. Причиною цьому є те, що обшуки в його будинку відбувалися "онлайн".
Нагадаємо, Нестор Шуфрич досі перебуває у складі Комітету Верховної Ради з питань свободи слова. Його виключення можливе лише за наданням судового вердикту, який передбачає позбавлення його депутатського мандата.
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