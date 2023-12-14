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Шуфрича залишили під вартою ще майже на два місяці

14 грудня 2023 12:12
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Шуфрича залишили під вартою ще майже на два місяці
Нардеп Нестор Шуфрич у залі суду. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Народному депутату Нестору Шуфричу продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Таке рішення прийняв Печерський районний суд Києва.

Про це повідомляє Суспільне.

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Як відомо, Шуфрич підозрюється у державній зраді.

Зазначається, що його будуть тримати під вартою до 9 лютого, проте його адвокати вже готуються апелювати таке рішення. 

Що відомо про суд над Шуфричем

Зазначимо, що в листопаді суд продовжив запобіжний захід Нестору Шуфричу. 

Своєю чергою він заявив, що готує позов до Європейського суду з прав людини. Причиною цьому є те, що обшуки в його будинку відбувалися "онлайн".

Нагадаємо, Нестор Шуфрич досі перебуває у складі Комітету Верховної Ради з питань свободи слова. Його виключення можливе лише за наданням судового вердикту, який передбачає позбавлення його депутатського мандата.

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