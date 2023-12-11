Членство Шуфрича в Комітеті свободи слова триватиме до вердикту суду

Нестор Шуфрич на суді. Ілюстративне фото: UA: Суспільне мовлення

Заарештований за підозрою у держзраді нардеп Нестор Шуфрич досі перебуває у складі Комітету Верховної Ради з питань свободи слова. Його виключення можливе лише за наданням судового вердикту, який передбачає позбавлення його депутатського мандата.

Про це повідомив чинний голова Комітету Ярослав Юрчишин в етері "Громадського радіо".

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Нардеп заявив, що підстава для виключення Шуфрича має два сценарії.

"Перший — це справа, за якою його заарештовано і за якою тривають слідчі дії щодо державної зради. Якщо її буде доведено до вироку в кримінальному провадженні, він залишиться без мандата. І, відповідно, Нестор Шуфрич позбудеться і місця в Комітеті. До моменту, поки вироку немає, він як вибраний суспільством народний депутат, попри те що до нього є великі питання нашої правоохоронної системи, залишається членом Комітету", — сказав Юрчишин.

Другий сценарій, як зазначив нардеп — Шуфрич має сам написати заяву про складання повноважень і піти у відставку.

Юрчишин зазначає: хоча Шуфрич не отримує зарплатню і не присутній на засіданнях Комітету, проте він має законне місце до моменту, коли він напише заяву про відхід з органу, або якщо суд щодо нього оголосить вердикт, який в момент набуття своєї чинності додатково позбавить його депутатських повноважень.

Нагадаємо, що раніше суд продовжив запобіжний захід Нестору Шуфричу. Нардепа триматимуть під вартою ще два місяці.

Водночас політик заявив, що готує позов до Європейського суду з прав людини. Причиною цьому є те, що обшуки в його будинку відбувалися "онлайн".