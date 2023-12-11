Членство Шуфрича в Комитете свободы слова будет продолжаться до вердикта суда

Нестор Шуфрич на суде. Иллюстративное фото: UA: Суспільне мовлення

Арестованный по подозрению в госизмене нардеп Нестор Шуфрич до сих пор находится в составе Комитета Верховной Рады по свободе слова. Его исключение возможно только по предоставлению судебного вердикта, предусматривающего лишение его депутатского мандата.

Об этом сообщил действующий глава Комитета Ярослав Юрчишин в эфире "Громадського радіо".

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Нардеп заявил, что основание для исключения Шуфрича имеет два сценария.

"Первый — это дело, по которому он арестован и по которому продолжаются следственные действия в отношении государственной измены. Если оно будет доведено до приговора в уголовном производстве, он останется без мандата. И, соответственно, Нестор Шуфрич лишится и места в Комитете. К моменту, пока приговора нет, он как избранный обществом народный депутат, несмотря на то, что у него много вопросов от нашей правоохранительной системы, остается членом Комитета", — сказал Юрчишин.

Второй сценарий, как отметил нардеп, — Шуфрич должен сам написать заявление о сложении полномочий, и уйти в отставку.

Юрчишин отмечает: хотя Шуфрич не получает зарплату и не присутствует на заседаниях Комитета, однако он имеет законное место до момента, когда он напишет заявление об уходе из органа, или если суд по нему объявит вердикт, который в момент вступления в силу дополнительно лишит его депутатских полномочий.

Напомним, что ранее суд продлил меру пресечения Нестору Шуфричу. Нардепа будут содержать под стражей еще два месяца.

В то же время политик заявил, что готовит иск в Европейский суд по правам человека. Причиной тому является то, что обыски в его доме происходили "онлайн".