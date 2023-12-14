Шуфрича оставили под стражей еще почти на два месяца
Народному депутату Нестору Шуфричу продлили меру пресечения в виде содержания под стражей. Такое решение принял Печерский райсуд Киева.
Об этом сообщает Суспільне.
До какого срока будут держать нардепа
Как известно, Шуфрич подозревается в государственной измене.
Отмечается, что его будут содержать под стражей до 9 февраля, однако его адвокаты уже готовятся апеллировать такое решение.
Что известно о суде над Шуфричем
Отметим, что в ноябре суд продлил меру пресечения Нестору Шуфричу.
В свою очередь он заявил, что готовит иск в Европейский суд по правам человека. Причиной тому является то, что обыски в его доме происходили "онлайн".
Напомним, Нестор Шуфрич до сих пор находится в составе Комитета Верховной Рады по свободе слова. Его исключение возможно только по предоставлению судебного вердикта, предусматривающего лишение его депутатского мандата.
Читайте Новини.LIVE!