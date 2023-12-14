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Шуфрича оставили под стражей еще почти на два месяца

14 декабря 2023 12:12
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Шуфрича оставили под стражей еще почти на два месяца
Нардеп Нестор Шуфрич в зале суда Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Народному депутату Нестору Шуфричу продлили меру пресечения в виде содержания под стражей. Такое решение принял Печерский райсуд Киева.

Об этом сообщает Суспільне.

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Как известно, Шуфрич подозревается в государственной измене.

Отмечается, что его будут содержать под стражей до 9 февраля, однако его адвокаты уже готовятся апеллировать такое решение.

Что известно о суде над Шуфричем

Отметим, что в ноябре суд продлил меру пресечения Нестору Шуфричу.

В свою очередь он заявил, что готовит иск в Европейский суд по правам человека. Причиной тому является то, что обыски в его доме происходили "онлайн".

Напомним, Нестор Шуфрич до сих пор находится в составе Комитета Верховной Рады по свободе слова. Его исключение возможно только по предоставлению судебного вердикта, предусматривающего лишение его депутатского мандата.

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