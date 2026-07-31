Штурмовим полкам призупинили поповнення особовим складом

Українські військові. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Штурмові полки Сухопутних військ України отримали розпорядження про призупинення поповнення особовим складом. За даними джерел, рішення діє з 26 липня та стосується як новомобілізованих, так і переведень військовослужбовців з інших частин. Водночас можливість повернення на службу через застосунок "Армія+" для військових, які самовільно залишили частину до 12 червня, залишається.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на джерела "Української правди" у чотирьох штурмових полках.

Що відомо про призупинення поповнення штурмових полків

За інформацією УП, штурмові підрозділи Сухопутних військ отримали розпорядження новопризначеного головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого про призупинення поповнення особовим складом із 26 липня.

За словами співрозмовників видання, йдеться про припинення надходження військовослужбовців із батальйонів резерву та територіальних центрів комплектування, а також про зупинку переведення військових з інших частин до складу штурмових полків.

Один зі співрозмовників видання повідомив, що після отримання відповідного розпорядження підрозділи більше не можуть приймати нових військовослужбовців із батальйонів резерву та серед новомобілізованих:

"Ми тепер не можемо брати людей з БРЕЗів (батальйонів резерву) та ТЦК (тобто новомобілізованих)".

Інший співрозмовник розповів, що військові частини отримали повідомлення про рішення головнокомандувача призупинити надходження особового складу до штурмових підрозділів Сухопутних військ:

"Нам надійшло повідомлення, що рішенням головнокомандувача з 00 годин 26 липня буде призупинено поставку людських ресурсів до штурмових військових частин (підрозділів) Сухопутних військ".

За його словами, також призупинено переведення військовослужбовців з інших частин до штурмових полків. Водночас як зазначив співрозмовник, залишається можливість повернення на службу для тих, хто самовільно залишив частину до 12 червня, через застосунок "Армія+".

Що ще відомо про ситуацію

Як зазначає "Українська правда", це перше рішення найвищого військового командування, яке обмежує поповнення штурмових полків особовим складом.

За даними видання, раніше щонайменше два штурмові полки — 425-й "Скеля" та 225-й — мали можливість постійного поповнення та розширення.

Зокрема, 425-й полк, який за своєю структурою мав налічувати близько 3–4 тисяч військовослужбовців, був розширений до понад 10 тисяч осіб.

Водночас інші штурмові підрозділи, зокрема 1-й окремий штурмовий полк та 475-й окремий штурмовий полк, за словами співрозмовників УП у Силах оборони, таких можливостей не мали.

У матеріалі також зазначається, що 225-й і 425-й полки, за оцінкою джерел видання, мали більше автономії у своїй діяльності та краще забезпечення порівняно з іншими підрозділами Сухопутних військ. Співрозмовники УП пов'язують це з підтримкою з боку попереднього головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Новини.LIVE інформували, що новий головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий найближчим часом проведе особисту зустріч із верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексусом Гринкевичем. У НАТО зазначили, що точну дату переговорів поки не називають, однак наголосили, що це лише питання часу. Також в Альянсі повідомили, що генерали вже провели телефонну розмову, а підтримка України залишається одним із ключових пріоритетів НАТО.

Новини.LIVE також писали, що 24 липня 2026 року головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доповів Президенту Володимиру Зеленському про ситуацію на фронті під час наради військового керівництва. За підсумками зустрічі було визначено порядок дій України у відповідь на російські удари по інфраструктурі та мирних містах. Крім того, учасники наради обговорили рішення для оперативного забезпечення потреб командирів корпусів і посилення координації роботи.